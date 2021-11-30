Кулеба ответил на слова Лукашенко о Крыме: Это поток сознания, мы реагируем на действия

Украина не будет обращать внимания на слова диктатора Беларуси Александра Лукашенко о его планах по посещению оккупированного Россией Крыма, а будет реагировать на его действия. Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба журналистам в Риге, где проходит встреча глав МИД стран НАТО, передает Укринформ.

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"Я думаю, что нет смысла оценивать каждое проявление потока сознания, который регулярно осуществляет на различных медийных платформах Александр Лукашенко. Мы будем оценивать его действия", – сказал Кулеба.

Глава МИД Украины подчеркнул, что, если Беларусь действительно признает незаконную оккупацию Крыма Россией, это нанесет непоправимый удар по украинско-беларусским отношениям.

"Мы будем действовать по полной программе. Крым это не тот вопрос, где мы позволяем себе воздержание", – заявил Кулеба.

Ранее сегодня Лукашенко сообщил, что поедет с президентом РФ Владимиром Путиным в Крым и это означает признание оккупированного украинского полуострова территорией России. Также диктатор заявил, что хочет предложить Путину вернуть в Беларусь ядерное оружие.

Наталия Медведева

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