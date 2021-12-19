Литва готова передать Украине летальное оружие
Литва готова передать Украине смертоносное оружие, поскольку Россия сосредоточила на своих границах десятки тысяч военнослужащих. Об этом заявил министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас, передает LRT.
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"Необходимо всячески поддержать Украину, и Литва готова к этому, в том числе передать Украине летальное оружие", – заявил Анушаускас.
Он не уточнил, какое именно оружие Литва передаст Украине.
"Я не буду сейчас отвечать прямо, это вопрос многостороннего соглашения, потому что вовлечены несколько государств, не только поставщик и получатель вооружений, но также производитель и поставщик", – сказал глава Минобороны Литвы.
- 3 декабря министр обороны Алексей Резников сообщил, что количество российских войск, которые могут быть задействованы в эскалации, оценивается в 94 300 человек. Позднее он отметил – если "тренд" продолжится, скоро их количество может возрасти до 175 000.
- 8 декабря Литва передала Украине первую часть военной помощи – бронежилеты и баллистические пояса. В Минобороны сообщили об "эпохальном решении" Совета ЕС о предоставлении Украине 31 млн евро на практические нужды ВСУ.
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