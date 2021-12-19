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Литва готова передать Украине летальное оружие

Цей матеріал також доступний українською
19.12.2021, 17:12
Литва готова передать Украине летальное оружие - Фото
Литовские солдаты держат флаг НАТО (Иллюстративное фото: EPA/VALDA KALNINA)

Литва готова передать Украине смертоносное оружие, поскольку Россия сосредоточила на своих границах десятки тысяч военнослужащих. Об этом заявил министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас, передает LRT.

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"Необходимо всячески поддержать Украину, и Литва готова к этому, в том числе передать Украине летальное оружие", – заявил Анушаускас.

Он не уточнил, какое именно оружие Литва передаст Украине.

"Я не буду сейчас отвечать прямо, это вопрос многостороннего соглашения, потому что вовлечены несколько государств, не только поставщик и получатель вооружений, но также производитель и поставщик", – сказал глава Минобороны Литвы.

  • 3 декабря министр обороны Алексей Резников сообщил, что количество российских войск, которые могут быть задействованы в эскалации, оценивается в 94 300 человек. Позднее он отметил – если "тренд" продолжится, скоро их количество может возрасти до 175 000.
  • 8 декабря Литва передала Украине первую часть военной помощи – бронежилеты и баллистические пояса. В Минобороны сообщили об "эпохальном решении" Совета ЕС о предоставлении Украине 31 млн евро на практические нужды ВСУ.

Читайте также: "Воевать мы будем сами". Резников призвал НАТО помочь Украине с наступательным вооружением

Наталия Медведева
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литва оружие война нато
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