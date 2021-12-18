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"Воевать мы будем сами". Резников призвал НАТО помочь Украине с наступательным вооружением

Цей матеріал також доступний українською
18.12.2021, 23:12
Алексей Резников (Фото: Минобороны)

Украине нужно, чтобы НАТО помог ей с наступательным вооружением, а защищаться от российской агрессии она будет самостоятельно. Об этом сказал министр обороны Алексей Резников на брифинге после переговоров со своей коллегой из Дании Трине Брамсен, передает пресс-служба Минобороны.

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Резников подчеркнул, что сейчас, когда Кремль объявил ультиматум НАТО, выражение обеспокоенности не сработает, странам альянса необходимо занять жесткую позицию и реально помочь Украине.

"Если будет реальная помощь вооружениям, технологиями для Украины это остановит агрессора и оно не пойдет в наступление", – сказал министр.

Резников добавил, что имеет в виду не только оборонительное, но и наступательное вооружение. 

Он пояснил: "В Кремле живут очень прагматические люди, очень хорошо считают деньги. Если они будут понимать, что цена этого наступления, этой агрессии для них будет непомерна, они на него не отважатся". 

Глава Минобороны уточнил, что непомерная цена для России – это экономические, политические, финансовые санкции и главное – помощь оружием ВСУ.

"Защищаться мы будем сами, но помогите нам. Нам нужна радиоэлектронная борьба, радиоэлектронная разведка, противоракетные комплексы, киберзащита, нам нужно усиливать наш флот. Все эти нужды мы называем публично, не скрываем, и тогда агрессор дальше не пойдет", – сказал Резников.

  • 3 декабря Резников сообщил, что количество российских войск, которые могут быть задействованы в эскалации, оценивается в 94 300 человек. Позднее он отметил – если "тренд" продолжится, скоро их количество может возрасти до 175 000.
  • Сегодня Россия перешла к прямым угрозам НАТО: в Москве обещают "перейти в режим создания контругроз", если Альянс отвергнет ее требования по "гарантиям безопасности".

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Наталия Медведева
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Алексей Резников война Донбасс нато эскалация
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