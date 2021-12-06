Резников о военных РФ у границ Украины: Если тренд продолжится, скоро их будет 175 000
Министр обороны Алексей Резников допустил, что численность российских военных у границ Украины скоро может возрасти до 175 000. Об этом он сказал в комментарии ERR.
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"Если такой тренд будет сохраняться, то в ближайшее время наращивание будет до 175 000", – сказал Резников.
Сегодня же, по его словам, численность российских военных у границ Украины составляет около 94 000, и эти данные совпадают со сведениями разведки США.
"Возможность этого тренда (роста) при таком наращивании, естественно, есть. Мы это прекрасно понимаем, отслеживаем, и для нас нет никаких неожиданностей, мы готовы", – сказал министр.
Ранее The Washington Post показал документ разведки США, в котором утверждается, что РФ планирует задействовать 175 000 военных для нового вторжения в Украину уже в начале 2022 года, увеличив количество дислоцированных у границ Украины батальонно-тактических групп с 50 до 100. По данным Bild, Россия может пойти в атаку в три этапа.
- С конца октября 2021-го ряд авторитетных американских СМИ сообщили, что Россия наращивает войска у границ Украины. В Госдепе США обеспокоены, что Россия может "повторить ошибку 2014 года".
- Глава ГУР Кирилл Буданов заявил: Россия может готовить вторжение в Украину на конец января. Он призвал США прямо сейчас увеличить военную помощь Украине.
- 3 декабря Резников сообщил, что сейчас количество российских войск, которые могут быть задействованы в эскалации, оценивается в 94 300 человек.
- Резников призвал Канаду, США и Великобританию оперативно оказать военную поддержку Украине в противостоянии российской агрессии, а также направить больше военных инструкторов в Украину.
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