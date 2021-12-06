Резников о военных РФ у границ Украины: Если тренд продолжится, скоро их будет 175 000

Министр обороны Алексей Резников допустил, что численность российских военных у границ Украины скоро может возрасти до 175 000. Об этом он сказал в комментарии ERR.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Если такой тренд будет сохраняться, то в ближайшее время наращивание будет до 175 000", – сказал Резников.

Сегодня же, по его словам, численность российских военных у границ Украины составляет около 94 000, и эти данные совпадают со сведениями разведки США.

"Возможность этого тренда (роста) при таком наращивании, естественно, есть. Мы это прекрасно понимаем, отслеживаем, и для нас нет никаких неожиданностей, мы готовы", – сказал министр.

Ранее The Washington Post показал документ разведки США, в котором утверждается, что РФ планирует задействовать 175 000 военных для нового вторжения в Украину уже в начале 2022 года, увеличив количество дислоцированных у границ Украины батальонно-тактических групп с 50 до 100. По данным Bild, Россия может пойти в атаку в три этапа.

Читайте также: Резников о последствиях агрессии РФ для Европы: миллионы беженцев – лишь одна из проблем

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.