Резников призвал Канаду, США и Британию направить своих военных ближе к границе с Россией

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Канада, США и Великобритания должны оперативно оказать военную поддержку Украине в противостоянии российской агрессии и призвал направить больше военных инструкторов в Украину. В интервью The Globe and Mail Резников сказал, что иностранных военных нужно разместить "в тех местах, где Россия может их видеть".

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Министр заявил, что шаги по сдерживанию вторжения президента РФ Владимира Путина необходимы сейчас, потому что "потом будет слишком поздно".

"У вас (Канады, – ред.) есть программа обучения в Украине. Думаю, мы можем ее расширить. Вместо 50 (военных, – ред.) инструкторов отправьте 500", – сказал он, подразумевая уже развернутую в стране канадскую учебную миссию из 200 военных.

Операция базируется в Яворове, недалеко от границы с Польшей – более чем в 1000 км от границы с Россией.

"Было бы хорошо, если бы канадские инструкторы были размещены в Харькове, Мариуполе, Краматорске, Одессе и на Змином острове… Над этими территориями должны развеваться три флага – Канады, США и Великобритании. То, что вы здесь, было бы также хорошим сигналом для россиян", – сказал Резников.

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Оксана Житнюк

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