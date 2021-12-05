Резников призвал Канаду, США и Британию направить своих военных ближе к границе с Россией
Министр обороны Алексей Резников заявил, что Канада, США и Великобритания должны оперативно оказать военную поддержку Украине в противостоянии российской агрессии и призвал направить больше военных инструкторов в Украину. В интервью The Globe and Mail Резников сказал, что иностранных военных нужно разместить "в тех местах, где Россия может их видеть".
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Министр заявил, что шаги по сдерживанию вторжения президента РФ Владимира Путина необходимы сейчас, потому что "потом будет слишком поздно".
"У вас (Канады, – ред.) есть программа обучения в Украине. Думаю, мы можем ее расширить. Вместо 50 (военных, – ред.) инструкторов отправьте 500", – сказал он, подразумевая уже развернутую в стране канадскую учебную миссию из 200 военных.
Операция базируется в Яворове, недалеко от границы с Польшей – более чем в 1000 км от границы с Россией.
"Было бы хорошо, если бы канадские инструкторы были размещены в Харькове, Мариуполе, Краматорске, Одессе и на Змином острове… Над этими территориями должны развеваться три флага – Канады, США и Великобритании. То, что вы здесь, было бы также хорошим сигналом для россиян", – сказал Резников.
Читайте также: Если Россия нападет. Большинство поляков выступают за военную поддержку Украины – опрос
- С конца октября 2021-го ряд авторитетных американских СМИ сообщили, что Россия наращивает войска у границ Украины. В Госдепе США обеспокоены, что Россия может "повторить ошибку 2014 года".
- Глава ГУР Кирилл Буданов заявил: Россия может готовить вторжение в Украину на конец января. Он призвал США прямо сейчас увеличить военную помощь Украине.
- По словам Резникова, США и Великобритания заверили, что в ЕС и НАТО идут консультации о серьезных действиях на опережение на фоне угрозы нового вторжения РФ.
- 3 декабря Резников сообщил, что сейчас количество российских войск, которые могут быть задействованы в эскалации, оценивается в 94 300 человек.
- The Washington Post показал документ разведки США: в нем утверждается, что Россия планирует задействовать 175 000 военнослужащих для нового вторжения в Украину уже в начале 2022 года.
Читайте также: Резников о последствиях агрессии РФ для Европы: миллионы беженцев – лишь одна из проблем
Комментарии