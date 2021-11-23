США и Британия заверили: идут консультации о действиях на опережение против РФ – Резников
США и Великобритания заверили, что в ЕС и НАТО идут консультации о серьезных действиях на опережение на фоне угрозы нового вторжения России. Об этом в эфире Свободы слова на ICTV заявил министр обороны Алексей Резников.
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В студии напомнили, что Резников недавно встречался с министрами обороны Великобритании Беном Уоллесом и США Ллойдом Остином.
По словам Резникова, на встречах говорили, что "высказывать обеспокоенности уже нет времени", поскольку Кремль будет воспринимать только активные действия.
"Меня заверили в поддержке территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ. Меня заверили, что проходят очень серьезные консультации между другими членами стран Альянса (НАТО, – ред.) и ЕС о готовности принимать очень серьезные меры, причем на опережение, я подчеркиваю", – сказал он.
Министр обороны отметил, что это будут политические, экономические шаги и помощь Украине.
Он также сказал, что встречался с представителями Госдепа, Конгресса и Совбеза США. "Везде звучит одинаковая фраза: мы посылаем сигналы, что прямое вмешательство на территорию Украины и агрессия со стороны РФ будут очень дорого им стоить, во всех измерениях слова "дорого"", – добавил Резников.
- С конца октября 2021-го ряд авторитетных американских СМИ сообщили, что Россия наращивает войска у границ Украины.
- В Госдепе США обеспокоены, что Россия может "повторить ошибку 2014 года", а издание Bloomberg написало – США предупредили ЕС о риске нового вторжения РФ в Украину.
- 21 ноября глава ГУР Кирилл Буданов заявил: Россия может готовить вторжение в Украину на конец января: она планирует наносить удары из Беларуси, по восточным областям, Мариуполю и Одессе. По его словам, перед вторжением РФ будет проводить психологическую спецоперацию.
- США думают над предоставлением Украине дополнительной военной помощи и отправкой военных советников, сообщает CNN. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Россия совершит трагическую ошибку, если пойдет на военную авантюру в Украине.
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