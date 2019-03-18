Не уйдут: Канада изменила срок пребывания своих военных в Украине

Фото: EPA

Канада еще на три года продлевает свою военную учебную миссию из 200 человек в Украине. Об этом сообщает Голос Америки.

Канадские войска прибыли в Украину в сентябре 2015 года и должны были покинуть территорию страны в конце этого месяца, но теперь останутся до марта 2022 года.

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"Нестабильность в регионе подчеркивает важность и актуальность военной миссии Канады", - говорится во заявлении канадского правительства.

Отмечается, что канадские военные учения помогают украинским силам обороны и безопасности поддерживать внутреннюю безопасность и территориальную целостность. Канадцы подготовили более 10 800 военных украинских сил безопасности.

ранее сегодня сообщалось, что представители учебно-тренировочной миссии операции UNIFIER Вооруженных сил Канады передали для нужд подразделений военной службы правопорядка ВСУ более 50 единиц автомобильной техники.