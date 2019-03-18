Канада передала ВСУ полсотни автомобилей: фото

Фото: mil.gov.ua

дополнено

Более 50 единиц автомобильной техники представители учебно-тренировочной миссии операции UNIFIER Вооруженных сил Канады передали для нужд подразделений военной службы правопорядка ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Церемония вручения ключей и сертификатов на автомобильную технику прошла во Львове на базе западного территориального управления военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины.

Реклама

По словам представителя канадской стороны, офицера военной полиции ВС Канады капитана Берне Карона, этот проект готовился в течение полутора лет.

"Работая с руководством ВСП ВС Украины, мы определили, какие технические ресурсы имеет украинская военная полиция и что необходимо для совершенствования тренировочного процесса и выполнения повседневных задач подразделениями ВСП ВС Украины", - отметил офицер военной полиции ВС Канады капитан Берне Карон.

По его словам, новые автомобили необходимые для курсантов учебного центра, следственных ВСП, патрулирования в гарнизоне сопровождения колонн, регулирования дорожного движения при передвижении военной.

"Мы закупили 56 автомобилей Ford различных модификаций, которые позволили выполнять широкий спектр задач, начиная от перевозки личного состава подразделений, осуществление патрулирования, внедорожников повышенной проходимости. Часть переданной техники останется во Львове и будет использоваться в интересах учебного центра ВСП", - подчеркнул Карон.

Все автомобили - 2018 выпуска. Получили новую технику и подчиненные начальника 25 учебного центра ВСП подполковника Олега Керницкого

В учебном центре ВСП останутся 14 единиц новой автомобильной техники, остальные будут распределены между структурными подразделениями.

9 января 2019 года украинский посол в Канаде Андрей Шевченко заявил, что Канада, как и Украина, заинтересована в совместных инвестициях в безопасность и новые военные технологии, а потому Киеву следует искать различные формы сотрудничества с Оттавой в этой сфере.