Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
09.01.2019, 15:36

Посол Украины о военной помощи Канады: Рынок оружия любит тишину

Посол Украины о военной помощи Канады: Рынок оружия любит тишину - Фото
Андрей Шевченко (фото - LIGA.net)

Помимо закупки у Канады снайперских винтовок Украина может извлечь из сотрудничества с тамошним ОПК и другие выгоды, говорит Андрей Шевченко

Реклама
Реклама

Канада, как и Украина, заинтересована в совместных инвестициях в безопасность и новые военные технологии, а потому Киеву следует искать различные формы сотрудничества с Оттавой в этой сфере. Такую мысль озвучил украинский посол в Канаде Андрей Шевченко, пишет Укринформ.

Ранее Украина получила от канадского правительства разрешение на закупку снайперских систем, и в 2019 году первая их партия, говорит дипломат, будет доставлена ​​ВСУ. Этим, однако, взаимовыгодная работа в оборонной сфере не ограничивается.

Реклама

"Рынок оружия любит тишину, поэтому не могу сказать больше, но мне кажется, что у нас есть все шансы вскоре увидеть первые практические результаты сотрудничества", - туманно сказал Шевченко.

Кроме того, в рамках инструкторских визитов военнослужащих Канады в Украину за последние несколько лет, говорит посол, "мы с очень осторожного сотрудничества вышли на уровень фактического братства по оружию".

"Те знания, которые канадцы перехватывают у украинцев в рамках программы UNIFIER, они сразу же транслируют своим подразделениям, дислоцированным в Латвии", - подчеркнул дипломат.

Читайте также: Экс-посол призвал дать ВСУ ракеты: уничтожать российский десант

Отправить:
Распечатать:
Теги: канада, андрей шевченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 