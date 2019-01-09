Посол Украины о военной помощи Канады: Рынок оружия любит тишину

Андрей Шевченко (фото - LIGA.net)

Канада, как и Украина, заинтересована в совместных инвестициях в безопасность и новые военные технологии, а потому Киеву следует искать различные формы сотрудничества с Оттавой в этой сфере. Такую мысль озвучил украинский посол в Канаде Андрей Шевченко, пишет Укринформ.

Ранее Украина получила от канадского правительства разрешение на закупку снайперских систем, и в 2019 году первая их партия, говорит дипломат, будет доставлена ​​ВСУ. Этим, однако, взаимовыгодная работа в оборонной сфере не ограничивается.

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"Рынок оружия любит тишину, поэтому не могу сказать больше, но мне кажется, что у нас есть все шансы вскоре увидеть первые практические результаты сотрудничества", - туманно сказал Шевченко.

Кроме того, в рамках инструкторских визитов военнослужащих Канады в Украину за последние несколько лет, говорит посол, "мы с очень осторожного сотрудничества вышли на уровень фактического братства по оружию".

"Те знания, которые канадцы перехватывают у украинцев в рамках программы UNIFIER, они сразу же транслируют своим подразделениям, дислоцированным в Латвии", - подчеркнул дипломат.

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