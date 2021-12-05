Если Россия нападет. Большинство поляков выступают за военную поддержку Украины – опрос
Большинство опрошенных поляков выступают за то, чтобы НАТО оказало военную поддержку Украине в случае нападении России. Об этом свидетельствуют результаты опроса SW Research, проведенного социологами для Rzeczpospolita.
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У поляков спросили: "Как вы думаете, следует ли НАТО оказывать военную помощь Украине, если она станет жертвой агрессии со стороны России?".
Результаты опроса:
61,9% – за военную помощь;
13% – против;
25,1% – не имеют определенного мнения по этому поводу.
Социологи отметили, что оказание военной помощи поддерживают семь из десяти респондентов от 35 до 49 лет и почти две трети респондентов (65%) с доходом в размере от 1001 до 2000 злотых (это около 6700-13 400 грн, за какой период – не указано).
Также отмечается, что военную помощь, оказываемую Украине в случае российской агрессии, поддерживают два человека из трех в городах с населением от 100 000 до 199 000 человек.
При этом идею поддержки Украины Альянсом гораздо более негативно оценивают мужчины (19%), чем женщины (8%).
Опросов проводился SW Research онлайн с 30 ноября по 1 декабря среди 800 человек старше 18 лет.
- С конца октября 2021-го ряд авторитетных американских СМИ сообщили, что Россия наращивает войска у границ Украины. В Госдепе США обеспокоены, что Россия может "повторить ошибку 2014 года".
- Глава ГУР Кирилл Буданов заявил: Россия может готовить вторжение в Украину на конец января. Он призвал США прямо сейчас увеличить военную помощь Украине.
- Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил: против РФ введут санкции, которых еще не было, а НАТО намерены перебросить дополнительные войска на свой восточный фланг.
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