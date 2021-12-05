UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Если Россия нападет. Большинство поляков выступают за военную поддержку Украины – опрос

Цей матеріал також доступний українською
05.12.2021, 19:46
Если Россия нападет. Большинство поляков выступают за военную поддержку Украины – опрос - Фото
Совместные учения военных НАТО и союзников - Rapid Trident (фото - NATO)

Большинство опрошенных поляков выступают за то, чтобы НАТО оказало военную поддержку Украине в случае нападении России. Об этом свидетельствуют результаты опроса SW Research, проведенного социологами для Rzeczpospolita.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

У поляков спросили: "Как вы думаете, следует ли НАТО оказывать военную помощь Украине, если она станет жертвой агрессии со стороны России?".

Результаты опроса:

61,9% – за военную помощь;

13% – против;

25,1% – не имеют определенного мнения по этому поводу.

Если Россия нападет. Большинство поляков выступают за военную поддержку Украины – опрос

Социологи отметили, что оказание военной помощи поддерживают семь из десяти респондентов от 35 до 49 лет и почти две трети респондентов (65%) с доходом в размере от 1001 до 2000 злотых (это около 6700-13 400 грн, за какой период – не указано).

Также отмечается, что военную помощь, оказываемую Украине в случае российской агрессии, поддерживают два человека из трех в городах с населением от 100 000 до 199 000 человек.

При этом идею поддержки Украины Альянсом гораздо более негативно оценивают мужчины (19%), чем женщины (8%).

Опросов проводился SW Research онлайн с 30 ноября по 1 декабря среди 800 человек старше 18 лет.

Читайте также: Глава Пентагона: США будут делать все, чтобы помочь Украине защитить свою территорию от РФ

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
польша нато помощь вооружение опрос социология агрессия рф
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Графічний дизайнер (рівень middle)
Киев ЛІГА.net
Кореспондент (напрямок: економіка бізнес і фінанси)
Киев ЛІГА.net
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 