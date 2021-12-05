Глава Пентагона: США будут делать все, чтобы помочь Украине защитить свою территорию от РФ

США будут и дальше делать все возможное, чтобы помочь Украине защитить свою территорию от российской агрессии. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, сообщает Bloomberg.

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"Мы собираемся и дальше делать все возможное, чтобы помочь Украине защитить свою суверенную территорию", – сказал Остин во время форума по безопасности в Рональде Рейгане.

По его словам, "Украине жизненно важно иметь ресурсы, необходимые для защиты", но он отказался уточнить, какую дополнительную помощь США могут предоставить украинским военным.

Также Остин считает, что "еще есть возможность разрядить ситуацию": "Я думаю, что здесь есть много возможностей для работы дипломатии и лидерства, и, опять же, мы собираемся продолжить сотрудничество с нашими союзниками и партнерами в регионе".

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Владислав Сердюк

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