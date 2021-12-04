Резников о последствиях агрессии РФ для Европы: миллионы беженцев – лишь одна из проблем

Полномасштабная война в Украине ввергнет всю Европу в кризис. Одной из немногих проблем, с которыми столкнется европейское общество, станет внезапное появление от трех до пяти миллионов украинских беженцев. Об этом в статье для американского аналитического центра Atlantic Council пишет министр обороны Алексей Резников.

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Он еще раз подчеркнул, что в случае полномасштабного российского вторжения украинцы будут защищать свою землю, напомнив, что сегодня украинская армия – одна из сильнейших сухопутных армий Европы, насчитывающая более 400 000 ветеранов боевых действий. "У нас есть ресурсы и решимость, чтобы противостоять врагу. И Россия это знает", – говорится в статье.

Войска РФ могут провести наступательную кампанию, но они не смогут удержать захваченную территорию, отмечает Резников. "Вместо этого оккупированная украинская земля будет гореть у них под ногами", – убежден он. Россия понесет огромные потери, недовольство которыми внутри российского общества не сможет сдержать кремлевская цензура.

Однако Резников сомневается, осознает ли Европа в полной мере, что полномасштабное российское вторжение в Украину будет означать для остальной части континента.

"Большая война в Украине ввергнет всю Европу в кризис. Внезапное появление от трех до пяти миллионов украинских беженцев, спасающихся от российского вторжения, будет лишь одной из многих серьезных проблем, с которыми столкнется европейское общество", – говорится в статье.

Война серьезно подорвет а, возможно, и полностью остановит импорт многих товаров как из Украины, так и из России. Это создаст целый ряд проблем с продовольственной безопасностью Европы, считает Резников.

По его мнению, единственный реальный способ справиться с Кремлем – продемонстрировать готовность противостоять российской агрессии. И это должны сделать, в том числе, западные лидеры. Москва должна убедиться, что цена нового наступления будет слишком высокой, убежден Резников.

"На кону гораздо больше, чем судьба независимой Украины. Если РФ нападет на Украину, это создаст хаос на всем континенте и подорвет относительную стабильность, к которой большинство европейцев привыкли после окончания холодной войны. На ее месте появится новая нормальная небезопасность и агрессия, подпитываемая Кремлем. На кону будущее самой Европы, и оно будет решаться в Украине", – подытожил глава Минобороны.

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Вадим Ребрина

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