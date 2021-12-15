ВМС ВСУ формируют новые береговые ракетные войска с "Нептунами" на вооружении – Минобороны

В Украине к 2026 году будут сформирован новый род войск – береговые ракетные. Об этом сообщил командующий Военно-морских сил ВСУ контр-адмирал Алексей Неижпапа, передает пресс-служба Минобороны.

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Он сообщил, что на сегодняшний день в стадии развития находится новый род войск – береговые ракетные войска, а завершение их формирования ожидается к 2026-му.

В состав войск войдут три дивизиона берегового ракетного комплекса "Нептун". Ко второму кварталу следующего года будет полностью сформирован первый дивизион современного комплекса, который вскоре встанет на боевое дежурство.

На днях на одном из полигонов в Одесской области прошли тренировки с украинскими "Нептунами":

Также Неижпапа сообщил, что в рамках соглашения с Великобританией будут подписаны контракты на строительство восьми ракетных катеров с соответствующим вооружением — крылатыми ракетами. Ожидаются также контракты на закупку двух противоминных кораблей класса "Сандал", первый из которых в конце 2022 года уже будет в составе ВМС Украины.

21 июня Украина и Великобритания подписали меморандум о морском партнерстве, который предусматривает совместное проектирование и постройку военных кораблей в двух странах, реконструкцию судостроительных предприятий и строительство двух баз ВМС Украины.

В августе Зеленский рассказал, что к 2035 году планируется реализовать большую программу строительства военно-морского флота.

16 ноября Украина и Великобритания подписали соглашение о кредите для поддержки украинского флота на 1,7 млрд фунтов стерлингов.

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Оксана Житнюк

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