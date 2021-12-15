UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ВМС ВСУ формируют новые береговые ракетные войска с "Нептунами" на вооружении – Минобороны

Цей матеріал також доступний українською
15.12.2021, 19:51
ВМС ВСУ формируют новые береговые ракетные войска с
Ракета Нептун (фото - СНБО)

В Украине к 2026 году будут сформирован новый род войск – береговые ракетные. Об этом сообщил командующий Военно-морских сил ВСУ контр-адмирал Алексей Неижпапа, передает пресс-служба Минобороны.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Он сообщил, что на сегодняшний день в стадии развития находится новый род войск – береговые ракетные войска, а завершение их формирования ожидается к 2026-му.

В состав войск войдут три дивизиона берегового ракетного комплекса "Нептун". Ко второму кварталу следующего года будет полностью сформирован первый дивизион современного комплекса, который вскоре встанет на боевое дежурство.

На днях на одном из полигонов в Одесской области прошли тренировки с украинскими "Нептунами":

Также Неижпапа сообщил, что в рамках соглашения с Великобританией будут подписаны контракты на строительство восьми ракетных катеров с соответствующим вооружением — крылатыми ракетами. Ожидаются также контракты на закупку двух противоминных кораблей класса "Сандал", первый из которых в конце 2022 года уже будет в составе ВМС Украины.

  • 21 июня Украина и Великобритания подписали меморандум о морском партнерстве, который предусматривает совместное проектирование и постройку военных кораблей в двух странах, реконструкцию судостроительных предприятий и строительство двух баз ВМС Украины.
  • В августе Зеленский рассказал, что к 2035 году планируется реализовать большую программу строительства военно-морского флота. 
  • 16 ноября Украина и Великобритания подписали соглашение о кредите для поддержки украинского флота на 1,7 млрд фунтов стерлингов

Читайте также: В НАТО надеются, что все украинские офицеры заговорят по-английски к 2024 году

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ВМС ВСУ флот минобороны армия нептун береговые ракетные войска Сандал
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Графічний дизайнер (рівень middle)
Киев ЛІГА.net
Кореспондент (напрямок: економіка бізнес і фінанси)
Киев ЛІГА.net
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 