Зеленский: Украина построит большой военно-морской флот к 2035 году
К 2035 году планируется реализовать большую программу строительства военно-морского флота. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью украинским журналистам из Крыма, сообщает пресс-служба президента.
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"Что касается нашего военно-морского флота – сейчас у нас есть три этапа. До 2035 года – строительство большого флота. Первый этап мы будем видеть в реальности – он точно будет до 2024 года. Второй этап укладывается до 2030 года. третий – до 2035", – рассказал Зеленский.
Зеленский подчеркнул, что в Украине планируется создание инфраструктуры для постройки флота и военно-морских баз. Первой должна быть построена база в Бердянске. "Идея – в поддержке этого проекта со стороны Евросоюза, Великобритании и США. Мы точно получили полную поддержку этого проекта со стороны Великобритании", – заявил Зеленский и добавил, что будет обсуждать развитие украинского флота во время встречи с президентом США Джо Байденом.
По словам Зеленского, Украина увеличивает присутствие флота союзников из стран НАТО в акватории Черного и Азовского морей. Он отметил, что разблокирование черноморского и азовского побережья является частью деоккупации Крыма.
- 21 ноября 2019 года Зеленский подтвердил, что в течение девяти лет ВМФ Украины получит четыре корвета проекта 58250 (серия "Володимир Великий"). В 2021-м году завершился процесс полной ликвидации Черноморского судостроительного завода, который строил "Владимир Великий".
- 21 декабря 2020 года судостроительный завод Океан подписал меморандум с государственным оборонным концерном Турции о строительстве серии корветов для Украины.
- 21 июня 2021 года Украина и Великобритания подписали меморандум о морском партнерстве.
- 26 июля Украина подписала с Турцией соглашение на строительство двух корветов.
- Турецкие корабли поступят на флот не ранее 2025-2030 годов.
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