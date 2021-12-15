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В НАТО надеются, что все украинские офицеры заговорят по-английски к 2024 году

Цей матеріал також доступний українською
15.12.2021, 10:22
В НАТО надеются, что все украинские офицеры заговорят по-английски к 2024 году - Фото
Учения Sea Breeze 2021 (Фото: ВМС ВСУ)

В НАТО надеются, что все украинские офицеры будут говорить по-английски к 2024 году и смогут без проблем участвовать во всех активностях. Об этом заявил на круглом столе "Сотрудничество Украина-НАТО – путь вперед" советник по профессиональному военному образованию представительства НАТО в Украине Стасис Палдунас, передает Укринформ.

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Он упомянул дорожную карту Минобороны по изучению английского языка. По его словам, программа – очень амбициозная.

"Я надеюсь, к 2024 году… все офицеры будут в состоянии говорить по-английски и участвовать во всех активностях без проблем", – сказал он.

Он также добавил, что учебные и тренировочные курсы в вузах будут на английском. По его словам, в 2024-м на этом языке будут проходить 50% всех обучающих курсов.

При этом Палдунас отметил, что не во всех учебных учреждениях есть необходимая тренировочная база и материалы для тренировок по стандартам НАТО.

Читайте также: Зеленский о требованиях Путина по НАТО: Мы отдали ядерное оружие, гарантии – на помойке

Марк Сировой
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английский язык офицеры ВСУ армия Украины нато Стасис Палдунас
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