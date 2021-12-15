В НАТО надеются, что все украинские офицеры заговорят по-английски к 2024 году

В НАТО надеются, что все украинские офицеры будут говорить по-английски к 2024 году и смогут без проблем участвовать во всех активностях. Об этом заявил на круглом столе "Сотрудничество Украина-НАТО – путь вперед" советник по профессиональному военному образованию представительства НАТО в Украине Стасис Палдунас, передает Укринформ.

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Он упомянул дорожную карту Минобороны по изучению английского языка. По его словам, программа – очень амбициозная.

"Я надеюсь, к 2024 году… все офицеры будут в состоянии говорить по-английски и участвовать во всех активностях без проблем", – сказал он.

Он также добавил, что учебные и тренировочные курсы в вузах будут на английском. По его словам, в 2024-м на этом языке будут проходить 50% всех обучающих курсов.

При этом Палдунас отметил, что не во всех учебных учреждениях есть необходимая тренировочная база и материалы для тренировок по стандартам НАТО.

В ноябре 2019-го в Минобороны заявили, что планируют сделать обязательным знание английского языка для определенных военных должностей.

В начале октября 2021-го в ГУР Минобороны сообщили, что для украинских военных организуют занятия по изучению английского языка.

Вчера Рада допустила иностранных военных в Украину в 2022 году. Запланировано 10 международных учений с силами стран НАТО и партнеров.

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Марк Сировой

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