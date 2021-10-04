Украина – НАТО. В украинских войсках станет больше английского языка

Для украинских военнослужащих организуют занятия по изучению английского языка – это станет еще одним шагом Украины на пути к вступлению в НАТО. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны.

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По данным ГУР Минобороны, ожидается, что до конца года для 150 украинских военнослужащих будет организована спецподготовка по вопросам организации и методики изучения английского. После спецподготовки они будут выполнять обязанности внештатных инструкторов языковой подготовки, и до января 2022-го начнут проводить занятия по изучению английского языка в воинских частях и органах военного управления.

"Это станет еще одним шагом вперед на пути к достижению ВС Украины совместимости с вооруженными силами стран-членов НАТО и стран-партнеров", – сказано в сообщении.

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В Минобороны сообщили, что на днях в учебно-научном центре иностранных языков Национального университета обороны им. Ивана Черняховского уже прошел двухдневный семинар для преподавателей иностранных языков военных вузов. В семинаре приняли участие 15 преподавателей из восьми вузов и военных учебных подразделений высших учебных заведений том числе из тех, в которых обучаются будущие офицеры и сержанты-разведчики.

13 сентября Джо Байден в разговоре с Владимиром Зеленским заявил, что Украина должна быть членом НАТО.

На встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом Зеленский подчеркнул важность дальнейшего увеличения присутствия флотов стран НАТО в Черном море.

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Оксана Житнюк

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