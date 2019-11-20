Минобороны обяжет военных знать английский язык

Фото: Facebook/Генштаб ВСУ

Министерство обороны планирует сделать обязательным знание английского языка для занятия определенных военных должностей. Об этом в интервью Радио Свобода заявила замминистра обороны Алина Фролова.

Она заявила, что в ведомстве создали долгосрочный план для преодоления этой проблемы: "Первое - мы введем английский язык в систему военного образования <...> Второе - мы создадим список должностей, для которых знание английского языка будет обязательное. Мы дадим время - за год или два, но обязательно на этой должности выучить английский язык".

Третье предложение, по ее словам, заключается в том, чтобы создать пилотные бригады, в которых будет полностью применены все принципы и стандарты НАТО: "В этих бригадах, все военнослужащие также будут изучать английский язык".

Ранее сообщалось о том, как владение английским влияет на уровень зарплат украинцев.

Читайте также: "Недолюди из Украины". Как укрСМИ опять повелись на пропаганду Кремля. #Медиагигиена