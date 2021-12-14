UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Солдаты НАТО будут. Рада поддержала допуск иностранных военных в Украину в 2022 году

Цей матеріал також доступний українською
14.12.2021, 14:25
Солдаты НАТО будут. Рада поддержала допуск иностранных военных в Украину в 2022 году - Фото
Учения Sea Breeze 2021 (Фото: ВМС ВСУ)

Верховная Рада поддержала законопроект о допуске иностранных военных в Украину в 2022 году для участия в многонациональных учениях. Соответствующее решение было принято на заседании парламента. 

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Поданный президентом Владимиром Зеленским законопроект предусматривает проведение в Украине в 2022 году учений с США, Великобританией, Румынией, Польшей и другими странами НАТО и партнерами.

Его  поддержали 318 депутатов из 226 необходимых. Не поддержала решение лишь пророссийская фракция ОПЗЖ – 0 голосов "за".

Солдаты НАТО будут. Рада поддержала допуск иностранных военных в Украину в 2022 году

Список учений, предусмотренных законопроектом:

многонациональные учения "Объединенные Усилия";

украинско-американские учения "Рэпид Трайдент";

украинско-британские учения "Козак Мэйс";

многонациональные учения "Светлая Лавина";

украинско-польские учения "Сильвер Сейбер";

украинско-американские учения "Си Бриз";

украинско-румынские учения "Риверайн";

многонациональные учения "Кленовая Арка";

многонациональное учения "Викинг".

  • 9 декабря Байден рассказал Зеленскому о переговорах с Путиным. Свои версии разговора объявили Банковая и Белый дом.

Читайте также: Зеленский о требованиях Путина по НАТО: Мы отдали ядерное оружие, гарантии – на помойке

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
верховная рада Владимир Зеленский нато учения иностранные войска
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Графічний дизайнер (рівень middle)
Киев ЛІГА.net
Кореспондент (напрямок: економіка бізнес і фінанси)
Киев ЛІГА.net
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 