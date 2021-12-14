Солдаты НАТО будут. Рада поддержала допуск иностранных военных в Украину в 2022 году

Верховная Рада поддержала законопроект о допуске иностранных военных в Украину в 2022 году для участия в многонациональных учениях. Соответствующее решение было принято на заседании парламента.

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Поданный президентом Владимиром Зеленским законопроект предусматривает проведение в Украине в 2022 году учений с США, Великобританией, Румынией, Польшей и другими странами НАТО и партнерами.

Его поддержали 318 депутатов из 226 необходимых. Не поддержала решение лишь пророссийская фракция ОПЗЖ – 0 голосов "за".

Список учений, предусмотренных законопроектом:

многонациональные учения "Объединенные Усилия";

украинско-американские учения "Рэпид Трайдент";

украинско-британские учения "Козак Мэйс";

многонациональные учения "Светлая Лавина";

украинско-польские учения "Сильвер Сейбер";

украинско-американские учения "Си Бриз";

украинско-румынские учения "Риверайн";

многонациональные учения "Кленовая Арка";

многонациональное учения "Викинг".

7 декабря 2021 года состоялись переговоры президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина на фоне угрозы нового вторжения РФ в Украину. Путин требовал гарантии невступления Украины в НАТО, но их не получил – США обещают жесткие санкции и другие меры в случае вторжения. LIGA.net вела хронику этого события.

9 декабря Байден рассказал Зеленскому о переговорах с Путиным. Свои версии разговора объявили Банковая и Белый дом.

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Марк Сировой

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