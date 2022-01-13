Переговоры с Россией пока не принесли значимых результатов – глава Военного комитета НАТО
Встречи представителей западных стран и России, которые состоялись на этой неделе, пока не принесли значимых результатов для деэскалации. Об этом сказал председатель Военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр на брифинге.
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"Встречи, состоявшиеся в течение нескольких последних дней, пока не привели к каким-либо серьезным изменениям в картине, которую показывает разведка. Скопление войск, которое началось весной 2021 года, продолжилось осенью и до настоящего времени, по-прежнему очень беспокоит", – сказал Бауэр.
Отвечая на вопрос о наибольших угрозах для НАТО, Бауэр сказал, что сейчас Альянс обеспокоен в основном опасностями, исходящими со стороны России и терроризма.
По словам Бауэра, сдерживание этих угроз должно происходить путем убеждения другой стороны в том, что последствия агрессии будут хуже для агрессора, а не для НАТО.
"Это значит, что мы должны быть сильны и в то же время вызывать доверие, – отметил глава Военного комитета НАТО. – Это возможно только в том случае, если у вас есть способность и есть войска, и другая сторона будет осознавать, что вы используете свои силы надлежащим образом".
Он сказал, что обладание боеспособными войсками с одной стороны может быть средствам сдерживания, а с другой – защитой в случае агрессии.
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