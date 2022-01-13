UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Переговоры с Россией пока не принесли значимых результатов – глава Военного комитета НАТО

Цей матеріал також доступний українською
13.01.2022, 23:16
Переговоры с Россией пока не принесли значимых результатов – глава Военного комитета НАТО - Фото
Роб Бауэр (Скриншот видео)

Встречи представителей западных стран и России, которые состоялись на этой неделе, пока не принесли значимых результатов для деэскалации. Об этом сказал председатель Военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр на брифинге.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Встречи, состоявшиеся в течение нескольких последних дней, пока не привели к каким-либо серьезным изменениям в картине, которую показывает разведка. Скопление войск, которое началось весной 2021 года, продолжилось осенью и до настоящего времени, по-прежнему очень беспокоит", – сказал Бауэр.

Отвечая на вопрос о наибольших угрозах для НАТО, Бауэр сказал, что сейчас Альянс обеспокоен в основном опасностями, исходящими со стороны России и терроризма.

По словам Бауэра, сдерживание этих угроз должно происходить путем убеждения другой стороны в том, что последствия агрессии будут хуже для агрессора, а не для НАТО.

"Это значит, что мы должны быть сильны и в то же время вызывать доверие, – отметил глава Военного комитета НАТО. – Это возможно только в том случае, если у вас есть способность и есть войска, и другая сторона будет осознавать, что вы используете свои силы надлежащим образом".

Он сказал, что обладание боеспособными войсками с одной стороны может быть средствам сдерживания, а с другой – защитой в случае агрессии.

  • 9-13 января 2022 года в Европе состоялся ряд встреч между представителями США, НАТО и РФ, необходимость которых была вызвана скоплением российских войск на границе Украины и возможным новым военным вторжением РФ. LIGA.net вела хронику.
  • В Белом доме сообщили, что администрация президента США Джо Байдена и Пентагон находятся в постоянном контакте с украинскими властями и командованием ВСУ.
Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
нато агрессия Роб Бауэр
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший фахівець з кадрів (Senior HR Specialist)
Киев Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 