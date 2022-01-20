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"Расширить поддержку". Трюдо призвал продлить миссию канадских инструкторов в Украине

Цей матеріал також доступний українською
20.01.2022, 11:40
Джастин Трюдо (Фото – Philipp Guelland/EPA)

Канада должна продлить операцию военных инструкторов UNIFIER и расширить поддержку Украины в ее рамках. Об этом говорится в письме канадского премьер-министра Джастина Трюдо министру обороны Аните Ананд на сайте местного правительства.

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Трюдо ставит перед ней ряд обязательств, в том числе обеспечить, чтобы Канада оставалась ведущим участником операций НАТО.

Для этого, пишет канадский премьер, надо расширить операцию REASSURANCE в Восточной Европе, а также "расширить поддержку Украины через операцию UNIFIER".

Операция UNIFIER проводится с апреля 2015 года и рассчитана до 31 марта 2022 года. Она насчитывает 200 инструкторов из канадской армии, которые находятся в Украине на ротационной основе и сменяют друг друга раз в полгода.

Миссия дислоцируется в Международном центре миротворчества и безопасности у села Старичи под Новояворовском Львовской области. Штаб миссии в мае 2021-го переехал в Киев.

На сайте правительства Канады сообщается, что по состоянию на 30 сентября 2021 года миссия обучила более 30 000 кандидатов в силы безопасности Украины, в частности 1951 члена Нацгвардии.

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Марк Сировой
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