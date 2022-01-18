Глава МИД Канады: Наш месседж четкий. РФ – агрессор, и мы стоим плечом к плечу с Украиной

Россия является агрессором, и Канада стоит плечом к плечу с украинцами. Об этом заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли во время сегодняшнего брифинга по итогам встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Она также сообщила, что Канада может утвердить решение о поставках военного оборудования Украине.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"По поводу военного оборудования. Мы слышали от многих украинских представителей власти о необходимости такого оборудования. Для нас важно отыграть свою роль. И мы также примем это решение", – сказала глава МИД Канады.

Жоли также заявила, что РФ начала кампанию по дезинформации и пропаганде.

"Нам нужно убедиться, что наш месседж является очень четким: сосредоточение Россией вооруженных сил вокруг Украины является неприемлемым, Россия является агрессором, и мы стоим плечом к плечу с украинцами", – заявила глава МИД.

Она отметила, что Канада поддерживает Украину и будет принимать "абсолютно все меры", которые сдержали бы Россию от вторжения.

"Будем работать над тем, чтобы найти мирные решения этих проблем", – добавила министр.

На прошлой неделе министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обсудил с канадской коллегой Мелани Жоли "болезненный" пакет сдерживания России.

По данным канадского Global News, Канада перебросила в Украину спецназ на фоне угрозы нового вторжения России и провала переговоров с Кремлем о деэскалации.

Читайте также: Британия передала Украине лучшие противотанковые установки для защиты городов – Бутусов



Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.