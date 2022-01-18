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Глава МИД Канады: Наш месседж четкий. РФ – агрессор, и мы стоим плечом к плечу с Украиной

Цей матеріал також доступний українською
18.01.2022, 20:40
Глава МИД Канады: Наш месседж четкий. РФ – агрессор, и мы стоим плечом к плечу с Украиной - Фото
Мелани Жоли (Фото - ЕРА)

Россия является агрессором, и Канада стоит плечом к плечу с украинцами. Об этом заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли во время сегодняшнего брифинга по итогам встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Она также сообщила, что Канада может утвердить решение о поставках военного оборудования Украине.

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"По поводу военного оборудования. Мы слышали от многих украинских представителей власти о необходимости такого оборудования. Для нас важно отыграть свою роль. И мы также примем это решение", – сказала глава МИД Канады.

Жоли также заявила, что РФ начала кампанию по дезинформации и пропаганде.

"Нам нужно убедиться, что наш месседж является очень четким: сосредоточение Россией вооруженных сил вокруг Украины является неприемлемым, Россия является агрессором, и мы стоим плечом к плечу с украинцами", – заявила глава МИД.

Она отметила, что Канада поддерживает Украину и будет принимать "абсолютно все меры", которые сдержали бы Россию от вторжения.

"Будем работать над тем, чтобы найти мирные решения этих проблем", – добавила министр.

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Оксана Житнюк
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