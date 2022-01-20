Минобороны Чехии планирует направить в Украину артиллерийские снаряды

Министерство обороны Чехии хочет поддержать Украину, предоставив украинским Вооруженным Силам артиллерийские снаряды. Об этом сообщает iROZHLAS со ссылкой на спикера министра обороны Яну Зехмейстерову.

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Представитель Минобороны Чехии заявила, что ведомство по согласованию с начальником Генштаба Алешем Опатой представит правительству предложение об оказании помощи Украине в следующую среду, 26 января. Планируется передать Украине артснаряды.

"Именно боеприпасы готовы к такого рода помощи, если их одобрит правительство. Украина – исторический партнер Чехии, с которым мы развиваем оборонное сотрудничество и поддерживаем ее путь к демократии. Поэтому вполне естественно, что Минобороны рассмотрело возможность помощи", – сказала Зехмейстерова.

17 января министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что Великобритания начинает поставки в Украину легких противотанковых оборонительных систем. Вчера в Борисполе сел восьмой самолет с гранатометами NLAW с калибром гранаты 150 мм.

Страны Балтии и Великобритания получили от США добро на поставку американского оружия в Украину: Литве разрешили поставить переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger, а Эстонии – ракеты для противотанковых комплексов Javelin.

Ранее сегодня чешская министр обороны Яна Чернохова заявила, что у Чехии "есть желание" отправить или продать Украине оружие в условиях угрозы нового вторжения РФ.

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Наталия Медведева

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