В Чехии хотят помочь Украине оружием или боеприпасами

У Чехии "есть желание" отправить или продать Украине оружие в условиях угрозы нового вторжения РФ. Об этом заявила министр обороны Яна Чернохова в интервью Hospodářské noviny.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Чехия исторически, политически и с точки зрения союзов на стороне Украины. Если Украине нужно, мы постараемся помочь", – сказала министр.

Она отметила, что Украина должна сначала решить, в чем конкретно нуждается. Затем поставки оружия или боеприпасов нужно согласовывать со странами Вышеградской четверки (в нее входят Польша, Чехия, Словакия и Венгрия) либо с Германией, Австрией или странами Балтии.

Глава оборонного ведомства подчеркнула, что в чешской правительственной коалиции, куда входят пять партий, есть консенсус в этом вопросе.

17 января министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что Великобритания начинает поставки в Украину легких противотанковых оборонительных систем. Вчера в Борисполе сел восьмой самолет с гранатометами NLAW с калибром гранаты 150 мм.

Страны Балтии и Великобритания получили от США добро на поставку американского оружия в Украину: Литве разрешили поставить переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger, а Эстонии – ракеты для противотанковых комплексов Javelin.

Читайте также: Шольц об оружии для Украины: Стратегия не изменилась, мы не экспортируем летальное оружие

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.