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В Чехии хотят помочь Украине оружием или боеприпасами

Цей матеріал також доступний українською
20.01.2022, 16:07
В Чехии хотят помочь Украине оружием или боеприпасами - Фото
Яна Чернохова (Фото - Jana Černochová, Facebook)

У Чехии "есть желание" отправить или продать Украине оружие в условиях угрозы нового вторжения РФ. Об этом заявила министр обороны Яна Чернохова в интервью Hospodářské noviny.

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"Чехия исторически, политически и с точки зрения союзов на стороне Украины. Если Украине нужно, мы постараемся помочь", – сказала министр.

Она отметила, что Украина должна сначала решить, в чем конкретно нуждается. Затем поставки оружия или боеприпасов нужно согласовывать со странами Вышеградской четверки (в нее входят Польша, Чехия, Словакия и Венгрия) либо с Германией, Австрией или странами Балтии.

Глава оборонного ведомства подчеркнула, что в чешской правительственной коалиции, куда входят пять партий, есть консенсус в этом вопросе.

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Оксана Житнюк
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оружие боеприпасы чехия Яна Чернохова
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