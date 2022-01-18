Шольц об оружии для Украины: Стратегия не изменилась, мы не экспортируем летальное оружие

Канцлер Германии Олаф Шольц дал понять, что ФРГ не будет поставлять смертоносное оружие Украине, и с приходом нового правительства этот принцип не изменился. Об этом он сказал 18 января во время брифинга с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

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Журналист попросил Шольца прокомментировать информацию о том, что Великобритания решила поставить Украине противотанковое оружие. У канцлера спросили, есть ли у Германии понимание этого шага, или же она опасается, что это может привести к дальнейшей эскалации.

"Вот уже много лет правительство Германии придерживается определенной стратегии – не экспортировать смертоносное оружие. Мы не изменили эту стратегию, когда мы пришли к власти", – сказал Шольц.

Он отметил, что Германия придерживается такой стратегии в Совете Россия-НАТО, в рамках ОБСЕ, на двусторонних переговорах между Штатами и РФ, а также на переговорах в нормандском формате.

По его словам, сейчас нужно обдумать, как союзники смогут гарантировать, что нынешняя эскалация может быть прекращена, и что не будет военной агрессии против Украины.

"Это то, над чем мы работаем, в чем заключаются наши усилия и переговоры, на которых мы сосредоточены прямо сейчас", – добавил Шольц.

25 ноября 2021 года глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет общаться с новым правительством Германии по вопросу предоставления оружия.

Однако глава МИД Германии Анналена Бербок пока считает, что поставки оружия не принесут дополнительной безопасности Украине.

Тем временем в бывшем блоке Меркель раскритиковали отказ от поставок оружия Украине. Замглавы фракции ХДС/ХСС считает, что предыдущий отказ экспорта, "по-видимому, был воспринят Россией как поощрение к продолжению нарушения суверенитета".

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Оксана Житнюк

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