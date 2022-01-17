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"Угроза реальна". В бывшем блоке Меркель раскритиковали отказ от поставок оружия Украине

Цей матеріал також доступний українською
17.01.2022, 07:33
Йоханн Вадефуль (фото - Johann Wadephul, Facebook)

Замглавы фракции ХДС/ХСС по международным делам Йоханн Вадефуль раскритиковал отказ Германии от поставок оружия Украине. Об этом он написал в Twitter.

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Вадефуль отметил, что угроза России реальна.

"Наш предыдущий отказ от поставок оружия, по-видимому, был воспринят Россией как поощрение к продолжению нарушения суверенитета. Таким образом, эта позиция более несостоятельна", – написал он.

Ранее поставки оружия Украине поддержал будущий преемник экс-канцлера Германии Ангелы Меркель в ХДС Фридрих Мерц. 

ХДС/ХСС сейчас не входит в коалицию в Бундестаге и находится в оппозиции к "светофорной коалиции" социал-демократов, зеленых и свободных демократов.

"Угроза реальна". В бывшем блоке Меркель раскритиковали отказ от поставок оружия Украине

Читайте также: Угроза вторжения РФ. Берлину пора рассмотреть вопрос предоставления оружия Украине – посол

Марк Сировой
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Германия бундестаг оружие вооружение вторжение хдс/хсс войска россии йоханн вадефуль
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