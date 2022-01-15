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Угроза вторжения РФ. Берлину пора рассмотреть вопрос предоставления оружия Украине – посол

Цей матеріал також доступний українською
15.01.2022, 10:52
Угроза вторжения РФ. Берлину пора рассмотреть вопрос предоставления оружия Украине – посол - Фото
Андрей Мельник (скриншот видео Європейська правда, YouTube)

Члены правящей коалиции в Германии продолжают занимать скептическую позицию в вопросе предоставления оборонного вооружения Украине. Пришло время пересмотреть этот подход на фоне новой угрозы российского вторжения, пишет в Twitter посол Украины в Германии Андрей Мельник. 

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За последние несколько дней Мельник встретился с представителем Зеленых в МИД Германии Тобиасом Линднером, а также с внешнеполитическим спикером фракции Социал-демократов (СДПГ) Нильсом Шмидтом. Главной темой обеих встреч был вопрос предоставления Германией оборонного оружия Украине. 

"СДПГ до сих пор выступает против предоставления Украине оружия для самообороны. Это очень разочаровывает. Но мы и дальше продолжаем убеждать новую коалицию", – написал Мельник.

"Партия Зеленых, как и социал-демократы, по-прежнему занимает скептическую позицию (по теме предоставления оружия – ред.). Пришло время пересмотреть этот подход на фоне новой угрозы российского вторжения", – считает посол. 

  • 10 января Бербок заявила, что Германия готова ответить России, если та будет использовать поставки газа как инструмент политического давления или расширит агрессию против Украины. 

Читайте также: Глава МИД Германии едет в Киев и в Москву обсуждать возобновление нормандского формата

Владислав Сердюк
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Германия оружие андрей мельник
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