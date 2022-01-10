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Нам есть чем ответить России на энергетический или военный шантаж – глава МИД Германии

Цей матеріал також доступний українською
10.01.2022, 18:29
Нам есть чем ответить России на энергетический или военный шантаж – глава МИД Германии - Фото
Анналена Бербок (фото - ЕРА)

Германия знает, чем ответить России, если та будет использовать поставки газа как инструмент политического давления или расширит агрессию против Украины. Об этом министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок сказала в интервью итальянской газете La Stampa.

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Бербок считает, что газопровод Северный поток-2 имеет геополитическое значение, и именно поэтому Германия согласовала с правительством США, что если Россия "попытается использовать энергию в качестве оружия или предпримет дальнейшие агрессивные действия против Украины", против нее будут приняты "эффективные меры".

Министр также напомнила, что СП-2 должен полностью соответствовать европейским требованиям, и его сертификация сейчас приостановлена именно потому, что проект этим требованиям не соответствует. 

Отвечая на вопрос о ситуации вокруг Украины, Бербок сказала, что она и министр иностранных дел Франции выступают "за возвращение к переговорам в нормандском формате". "Важнейшей гарантией безопасности Украины является успех за столом переговоров", – заявила министр.

В интервью был затронут также острый для Италии вопрос о ситуации с беженцами и мигрантами. "Я не могу и не буду мириться с тем, что люди продолжают гибнуть на границах Европы", – сказала Бербок.

Она согласна, что "из Берлина легко указывать пальцем на государства, которые несут бремя ответственности на внешних рубежах Евросоюза, будь то сухопутная граница Польши с Беларусью или морские границы Италии или Греции". В то же время министр хотела бы расширить легальные каналы для миграции в Германию, например, с помощью гуманитарных виз, а также через модернизацию иммиграционного законодательства.

Германия также намерена продолжать работу над общеевропейской политикой предоставления убежища, в которой каждая страна "возьмет на себя свою долю ответственности".

Читайте также: Бербок: Ситуация критическая, но Россия все еще часть общеевропейского дома

Сергей Бережной
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агрессия России Германия геополитика евросоюз беженцы мигранты дипломатия северный поток-2 нормандский формат Анналена Бербок
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