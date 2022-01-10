Нам есть чем ответить России на энергетический или военный шантаж – глава МИД Германии

Германия знает, чем ответить России, если та будет использовать поставки газа как инструмент политического давления или расширит агрессию против Украины. Об этом министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок сказала в интервью итальянской газете La Stampa.

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Бербок считает, что газопровод Северный поток-2 имеет геополитическое значение, и именно поэтому Германия согласовала с правительством США, что если Россия "попытается использовать энергию в качестве оружия или предпримет дальнейшие агрессивные действия против Украины", против нее будут приняты "эффективные меры".

Министр также напомнила, что СП-2 должен полностью соответствовать европейским требованиям, и его сертификация сейчас приостановлена именно потому, что проект этим требованиям не соответствует.

Отвечая на вопрос о ситуации вокруг Украины, Бербок сказала, что она и министр иностранных дел Франции выступают "за возвращение к переговорам в нормандском формате". "Важнейшей гарантией безопасности Украины является успех за столом переговоров", – заявила министр.

В интервью был затронут также острый для Италии вопрос о ситуации с беженцами и мигрантами. "Я не могу и не буду мириться с тем, что люди продолжают гибнуть на границах Европы", – сказала Бербок.

Она согласна, что "из Берлина легко указывать пальцем на государства, которые несут бремя ответственности на внешних рубежах Евросоюза, будь то сухопутная граница Польши с Беларусью или морские границы Италии или Греции". В то же время министр хотела бы расширить легальные каналы для миграции в Германию, например, с помощью гуманитарных виз, а также через модернизацию иммиграционного законодательства.

Германия также намерена продолжать работу над общеевропейской политикой предоставления убежища, в которой каждая страна "возьмет на себя свою долю ответственности".

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Сергей Бережной

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