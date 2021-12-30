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Перед Байден-Путин. Главы МИД США, Британии, Франции и Германии поддержали Украину

Цей матеріал також доступний українською
30.12.2021, 06:38
Перед Байден-Путин. Главы МИД США, Британии, Франции и Германии поддержали Украину - Фото
Энтони Блинкен (фото - ЕРА)

Перед переговорами президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина поддержку Украине выразили министры иностранных дел Соединенных Штатов, Великобритании, Германии и Франции. Об этом сообщает пресс-служба Госдепа.

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Отмечается, что госсекретарь США Энтони Блинкен созвонился со своими коллегами Лиз Трасс (Великобритания), Анналеной Бербок (Германия) и Жан-Ивом Ле Дрианом (Франция).

Главы западных дипломатий обсудили важность скоординированных действий для предотвращения новой волны агрессии России против Украины.

Они подтвердили, что между союзниками и партнерами есть консенсус – на РФ будут наложены серьезные издержки за такие действия.

Также они подтвердили непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.   

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Марк Сировой
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