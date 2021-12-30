Перед Байден-Путин. Главы МИД США, Британии, Франции и Германии поддержали Украину
Перед переговорами президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина поддержку Украине выразили министры иностранных дел Соединенных Штатов, Великобритании, Германии и Франции. Об этом сообщает пресс-служба Госдепа.
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Отмечается, что госсекретарь США Энтони Блинкен созвонился со своими коллегами Лиз Трасс (Великобритания), Анналеной Бербок (Германия) и Жан-Ивом Ле Дрианом (Франция).
Главы западных дипломатий обсудили важность скоординированных действий для предотвращения новой волны агрессии России против Украины.
Они подтвердили, что между союзниками и партнерами есть консенсус – на РФ будут наложены серьезные издержки за такие действия.
Также они подтвердили непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.
- Сегодня по инициативе Кремля Байден поговорит с Путиным. Переговоры пройдут на фоне угрозы нового вторжения России в Украину, требования РФ о нерасширении НАТО на восток и ее угроз Западу.
- Блинкен перед переговорами лидеров позвонил президенту Владимиру Зеленскому. После беседы с Путиным Зеленскому должен позвонить Байден.
- На январь запланированы переговоры РФ в двустороннем формате с США, в рамках Совета Россия-НАТО и ОБСЕ.
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