UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Глава МИД Германии: Ситуация критическая, но Россия все еще часть общеевропейского дома

Цей матеріал також доступний українською
22.12.2021, 11:04
Глава МИД Германии: Ситуация критическая, но Россия все еще часть общеевропейского дома - Фото
Анналена Бербок (фото - ЕРА)

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок считает ситуацию на границе Украины и России "критической", но при этом настаивает, что "Россия – часть общеевропейского дома" и необходимо найти дипломатический путь предотвратить эскалацию. Министр сказала об этом в интервью газете Die Zeit.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Хотя ситуация на украинско-российской границе сейчас критическая, Россия – это часть европейского дома. Европа состоит не только из ЕС, но и из Совета Европы, в который входят 47 стран, включая Россию. Поэтому мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить новый вооруженный конфликт", – сказала Бербок.

"Не обвинять, не нападать на другую сторону на повышенных тонах, а описывать мир таким, какой он есть, и действовать исходя из этого" – такой подход Бербок считает "основой сильной внешней политики".

Бербок полагает, что нынешний кризис "можно разрешить только дипломатическим путем". Она рассказала, что говорила об этом с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, и этот разговор выявил "противоположные позиции по многим вопросам". 

Министр также ответила на вопрос об отношении к запуску Северного потока – 2. Она напомнила, что к этому проекту у нее и у канцлера Олафа Шольца разные подходы, но оба они считают, что процесс сертификации газопровода должен опираться на европейское энергетическое законодательство. Именно потому, что возникли сомнения о соответствии проекта этому законодательству, сертификация СП-2 недавно была приостановлена, напомнила Бербок​​.

13 декабря Бербок говорила в интервью телекомпании ZDF, что по коалиционному соглашению нового германского правительства вопрос о газопроводах будет решаться в соответствии с общеевропейскими нормами.

  • Чиновники администрации Байдена в США заявляли, что у них есть договоренность с Германией о закрытии газопровода Северный поток-2, если Россия вторгнется в Украину.
  • 13 декабря Блинкен заявил, что Северный поток-2 – это источник давления на Россию.
  • 21 декабря Шольц в телефонном разговоре заявил президенту России Владимиру Путину о необходимости срочной деэскалации напряженности у границ Украины.

Читайте также: Новый канцлер Германии допускает остановку Северного потока-2 в случае вторжения РФ – FT

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
агрессия России Германия Сергей Лавров Северный поток 2 министр иностранных дел германии Анналена Бербок
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший фахівець з кадрів (Senior HR Specialist)
Киев Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода
Графічний дизайнер (рівень middle)
Киев ЛІГА.net
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 