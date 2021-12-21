Канцлер Германии заявил Путину о срочной необходимости деэскалации у украинских границ
Сегодня, 21 декабря, канцлер Германии Олаф Шольц заявил президенту России Владимиру Путину о срочной необходимости деэскалации напряженности у границ Украины, которая вызвана усилением в этом регионе российского военного присутствия. Об этом Шольц сказал во время телефонного разговора с Путиным, в сообщает пресс-служба канцлера.
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По информации пресс-службы канцлера, собеседники обсудили состояние двусторонних отношений Германии и России.
"Канцлер и президент России также говорили об усилении российского военного присутствия вблизи Украины. Канцлер выразил обеспокоенность ситуацией и заявил о срочной необходимости деэскалации", – говорится в релизе.
У канцлера сообщили, что во время телефонного разговора также обсуждался статус выполнения Минских соглашений о мирном урегулировании конфликта на Востоке Украины.
Канцлер подчеркнул необходимость продвижения переговоров в нормандском формате.
В пресс-службе Кремля добавили, что обсуждение ситуации в Украине состоялось по инициативе Шольца.
У Путина умолчали о том, что канцлер ФРГ призвал Россию к деэскалации ситуации у украинских границ.
- 8 декабря Шольца избрали канцлером Германии, после Ангелы Меркель, которая была канцлером с 2005 года.
- 15 декабря президент Владимир Зеленский встретился с Шольцем в Брюсселе и посоветовал ему "узнать погоду, прежде чем открывать окно диалога с Путиным".
- По данным разведки, Россия может готовить новое вторжение в Украину на январь. Запад грозит ей беспрецедентными санкциями в случае вторжения.
- РФ передала США и НАТО список требований, в частности она требует отказаться от расширения НАТО на восток и от военного сотрудничества с Украиной.
- В НАТО заявили, что не пойдут на компромиссы по вопросу членства в Альянсе. Россия в ответ угрожает "военными шагами".
- США заявили, что в ответ на ультиматум России составят список "вызывающих беспокойство" действий РФ.
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