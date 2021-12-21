Канцлер Германии заявил Путину о срочной необходимости деэскалации у украинских границ

Сегодня, 21 декабря, канцлер Германии Олаф Шольц заявил президенту России Владимиру Путину о срочной необходимости деэскалации напряженности у границ Украины, которая вызвана усилением в этом регионе российского военного присутствия. Об этом Шольц сказал во время телефонного разговора с Путиным, в сообщает пресс-служба канцлера.

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По информации пресс-службы канцлера, собеседники обсудили состояние двусторонних отношений Германии и России.

"Канцлер и президент России также говорили об усилении российского военного присутствия вблизи Украины. Канцлер выразил обеспокоенность ситуацией и заявил о срочной необходимости деэскалации", – говорится в релизе.

У канцлера сообщили, что во время телефонного разговора также обсуждался статус выполнения Минских соглашений о мирном урегулировании конфликта на Востоке Украины.

Канцлер подчеркнул необходимость продвижения переговоров в нормандском формате.

В пресс-службе Кремля добавили, что обсуждение ситуации в Украине состоялось по инициативе Шольца.

У Путина умолчали о том, что канцлер ФРГ призвал Россию к деэскалации ситуации у украинских границ.

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Наталия Медведева

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