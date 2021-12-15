Зеленский советует Шольцу узнать погоду, прежде чем открывать "окно диалога с Путиным"

Президент Владимир Зеленский посоветовал канцлеру Германии Олафу Шольцу, который заявил о желании "открыть окно диалога с президентом РФ Владимиром Путиным", сначала поинтересоваться, какая за окном погода. Об этом он сказал во время брифинга в Брюсселе.

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Журналистка задала вопрос об отношении Зеленского к указанному заявлению Шольца.

"Во-первых, мне кажется, что достаточно холодно, чтобы вот так открывать окна. Мне кажется, надо точно понимать, что там за окном. Если бы канцлер спросил меня, мы с коллегами из РФ давно знаем друг друга, сначала надо выяснить, что там: снег, дождь, рады ли тебе. Но с другой стороны, это суверенное право Германии — вести свои диалоги", – сказал президент.

Он отметил, что общался сегодня с Шольцем на тему Северного потока-2.

"Это не санкции, это сильный шаг, чтобы этот вопрос безопасности в нашем случае... Это в принципе серьезнейший инструмент для разговора с РФ, и я считаю — очень справедливый инструмент, который сегодня находится в руках некоторых лидеров Европы, где канцлер Шольц играет одну из важных ролей. Я бы, благодаря такому инструменту, мог бы организовать встречу с президентом России, где какие-то подвижки в выполнении Минска или другие шаги в окончании военного конфликта могли быть решены", – сказал Зеленский.

"Я не уверен, что он меня услышит, но по крайней мере он меня слышал", – добавил он.

8 декабря официальные лица США заявили членам Конгресса, что у них есть договоренность с Германией о закрытии газопровода Северный поток-2, если Россия вторгнется в Украину.

Ранее Шольц отказался прямо сказать, что закроет Северный поток-2 в случае вторжения, заметив, что сертификация и запуск газопровода проходят по "упорядоченной процедуре".

Сегодня в Брюсселе Зеленский встретился с Шольцем. Президент обсудил возможности сотрудничества в сферах безопасности и обороны, а также выразил надежду на поддержку европейской и евроатлантической перспективы Украины.

Вадим Ребрина

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