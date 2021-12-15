UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский советует Шольцу узнать погоду, прежде чем открывать "окно диалога с Путиным"

Цей матеріал також доступний українською
15.12.2021, 21:34
Зеленский советует Шольцу узнать погоду, прежде чем открывать
Олаф Шольц (Фото – Maja Hitij, EPA)

Президент Владимир Зеленский посоветовал канцлеру Германии Олафу Шольцу, который заявил о желании "открыть окно диалога с президентом РФ Владимиром Путиным", сначала поинтересоваться, какая за окном погода. Об этом он сказал во время брифинга в Брюсселе.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Журналистка задала вопрос об отношении Зеленского к указанному заявлению Шольца.

"Во-первых, мне кажется, что достаточно холодно, чтобы вот так открывать окна. Мне кажется, надо точно понимать, что там за окном. Если бы канцлер спросил меня, мы с коллегами из РФ давно знаем друг друга, сначала надо выяснить, что там: снег, дождь, рады ли тебе. Но с другой стороны, это суверенное право Германии — вести свои диалоги", – сказал президент.

Он отметил, что общался сегодня с Шольцем на тему Северного потока-2.

"Это не санкции, это сильный шаг, чтобы этот вопрос безопасности в нашем случае... Это в принципе серьезнейший инструмент для разговора с РФ, и я считаю — очень справедливый инструмент, который сегодня находится в руках некоторых лидеров Европы, где канцлер Шольц играет одну из важных ролей. Я бы, благодаря такому инструменту, мог бы организовать встречу с президентом России, где какие-то подвижки в выполнении Минска или другие шаги в окончании военного конфликта могли быть решены", – сказал Зеленский.

"Я не уверен, что он меня услышит, но по крайней мере он меня слышал", – добавил он.

  • 8 декабря официальные лица США заявили членам Конгресса, что у них есть договоренность с Германией о закрытии газопровода Северный поток-2, если Россия вторгнется в Украину.
  • Ранее Шольц отказался прямо сказать, что закроет Северный поток-2 в случае вторжения, заметив, что сертификация и запуск газопровода проходят по "упорядоченной процедуре".
  • Сегодня в Брюсселе Зеленский встретился с Шольцем. Президент обсудил возможности сотрудничества в сферах безопасности и обороны, а также выразил надежду на поддержку европейской и евроатлантической перспективы Украины.
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский владимир путин северный поток-2 олаф шольц
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Графічний дизайнер (рівень middle)
Киев ЛІГА.net
Кореспондент (напрямок: економіка бізнес і фінанси)
Киев ЛІГА.net
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 