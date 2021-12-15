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Зеленский встретился с Макроном и новым канцлером Германии: о чем говорили

Цей матеріал також доступний українською
15.12.2021, 18:54
Зеленский встретился с Макроном и новым канцлером Германии: о чем говорили - Фото
Фото: Twitter-страница Владимира Зеленского

Перед саммитом Восточного партнерства в среду, 15 декабря, президент Украины Владимир Зеленский впервые встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем. Также он обсудил вопросы сотрудничества с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, сообщают на сайте Офиса президента Украины.

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Во время встречи с Шольцем Зеленский обсудил возможности сотрудничества в сферах безопасности и обороны, а также выразил надежду на поддержку европейской и евроатлантической перспективы Украины.

Особое внимание он уделил вопросам энергетической безопасности. Зеленский сказал, что рассчитывает на поддержку немецкой стороны в вопросе сохранения транзита газа через территорию Украины после 2024 года. Затем президент пригласил канцлера посетить нашу страну с визитом.

Позже Зеленский встретился с Макроном и обсудил актуальные вопросы украинско-французского сотрудничества и реализацию межправительственных договоренностей по совместным экономическим проектам. В конце он сообщил, что рассчитывает на то, что председательство Франции в Европарламенте будет уделять особое внимание безопасности Украины и противодействию российской агрессии в Европе.

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В ходе совместного разговора лидеров стран главной темой была угроза нового вторжения России на территорию Украины. Они согласились, что необходимо продолжать работать в Нормандском формате и обеспечить выполнение решений, принятых на саммите в Париже 9 декабря 2019 года.

Зеленский, Шольц и Макрон договорились работать над стабилизацией ситуации на Донбассе и призвали Россию возобновить конструктивный диалог.

Марина Тищенко
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