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Преемник Меркель: канцлером Германии избран Шольц

Цей матеріал також доступний українською
08.12.2021, 12:02
Преемник Меркель: канцлером Германии избран Шольц - Фото
Олаф Шольц (Фото – Maja Hitij, EPA)

Сегодня, 8 декабря, новым канцлером Германии избран 63-летний представитель Социал-демократической партии Олаф Шольц. Об этом сообщает Spiegel.

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Политик стал преемником Ангелы Меркель, которая была канцлером Германии с 2005 года по 2021-й. Он избран большинством в 395 голосов в Бундестаге.

Выборы канцлера были тайными, депутаты заполняли бюллетени в кабине для голосования.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер вручил Шольцу свидетельство о назначении во дворце Бельвю. Затем он вернется в Бундестаг для принятия присяги.

Девятый канцлер в истории Германии хочет впервые возглавить страну с трехпартийным альянсом, состоящим из социал-демократов, Свободной демократической партии и зеленых. 7 декабря члены политсил подписали коалиционное соглашение.

Читайте также: "Держит линию Меркель". Канцлером Германии станет Олаф Шольц: что это меняет для Украины

Яна Катасонова
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Германия бундестаг канцлер олаф шольц
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