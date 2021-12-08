Преемник Меркель: канцлером Германии избран Шольц

Сегодня, 8 декабря, новым канцлером Германии избран 63-летний представитель Социал-демократической партии Олаф Шольц. Об этом сообщает Spiegel.

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Политик стал преемником Ангелы Меркель, которая была канцлером Германии с 2005 года по 2021-й. Он избран большинством в 395 голосов в Бундестаге.

Выборы канцлера были тайными, депутаты заполняли бюллетени в кабине для голосования.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер вручил Шольцу свидетельство о назначении во дворце Бельвю. Затем он вернется в Бундестаг для принятия присяги.

Девятый канцлер в истории Германии хочет впервые возглавить страну с трехпартийным альянсом, состоящим из социал-демократов, Свободной демократической партии и зеленых. 7 декабря члены политсил подписали коалиционное соглашение.

В июне 2021-го Шольц сказал, что ЕС еще не завершил процесс интеграции стран балканского региона – именно поэтому Евросоюз пока не готов принять Украину в состав.

В сентябре Шольц выступил за сохранение транзита российского газа через Украину.

Партия Шольца СДПГ победила на сентябрьских выборах в Бундестаг, после чего сформировала коалицию с Зелеными и СвДП.

В декабре Шольц заявлял, что обеспокоен наращиванием войск России вблизи Украины, потому что никто не должен перекраивать границы.

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Яна Катасонова

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