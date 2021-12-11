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Блинкен обсудил агрессию РФ с главами МИД ФРГ и Британии: Будет нужен решительный ответ

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11.12.2021, 19:57
Блинкен обсудил агрессию РФ с главами МИД ФРГ и Британии: Будет нужен решительный ответ - Фото
Энтони Блинкен (фото - ЕРА)

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил возможную военную эскалацию России против Украины с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок и главой МИД Великобритании Элизабет Трасс. Встречи прошли на полях саммита министров иностранных дел G7 в Ливерпуле, сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

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Блинкен и Бербок обсудили поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии "и согласились, что в случае эскалации Москвы необходим решительный ответ".

Во время встречи госсекретаря с министром иностранных дел Великобритании стороны подчеркнули важность продолжения американо-британской координации для сдерживания России от дальнейшей агрессии против Украины.

СПРАВКА. По данным украинской и западных разведок, сегодня численность российских военных у границ Украины составляет около 94 000. В США предполагают, что Россия может вновь атаковать Украину по трем направлениям и готовиться к длительной оккупации.
  • Вчера президент Владимир Зеленский сказал, что, по словам президента США Джо Байдена, глава РФ Владимир Путин заверил США и весь мир, что "не собирается продолжать эскалацию" против Украины.
  • Помощница госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид 13-15 декабря посетит Киев и Москву, чтобы обсудить наращивание российских войск у украинских границ и подтвердить приверженность США суверенитету Украины.
Вадим Ребрина
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Госдепартамент США Анналена Бербок Энтони Блинкен Элизабет Трасс
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