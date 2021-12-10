Путин заверил Байдена, что "не собирается продолжать эскалацию" против Украины – Зеленский
Президент Владимир Зеленский сказал, что, по словам президента США Джо Байдена, глава РФ Владимир Путин заверил США и весь мир, что "не собирается продолжать эскалацию" против Украины.
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"Месседж, который я получил от президента США, что Россия заверила Соединенные Штаты и весь мир, что она не собирается продолжать эскалацию относительно территорий нашей страны. Мне кажется, что на сегодня это, пусть небольшой и неокончательный, но важный результат", – сказал Зеленский.
При этом он отверг предположение, что это было достигнуто путем компромисса.
"Ни о каких компромиссах мы не говорили. Мы говорили о том, что у нас может появиться благодаря США еще одна площадка переговоров с РФ", – сказал президент.
По его словам, это "тонкий хирургический момент" — как не потерять нормандский формат. Для Украины, отметил президент, это очень важно. Также это важно для партнеров Украины, например, для Франции, сказал Зеленский.
"Но я не исключаю и отдельный формат – прямые переговоры с президентом РФ Путиным", – сказал Зеленский, добавив, что этот формат поддерживают также европейские партнеры и США.
- 7 декабря 2021 года состоялись переговоры Путина с Байденом на фоне угрозы нового вторжения России в Украину. LIGA.net вела хронику этого события.
- В Белом доме после переговоров заявили, что Байден ясно дал понять Путину: США и их союзники ответят решительными санкциями и другими мерами в случае военной эскалации РФ против Украины. Кремль высказал свою версию итогов переговоров.
- Зеленский положительно оценивает факт переговоров.
- Путин вчера заявил, что Байден во время переговоров предложил создать структуру, которая будет заниматься вопросами глобальной безопасности. Свои предложения Россия передаст американской стороне в ближайшее время.
- Байден сказал, что размещение американских войск на территории Украины для предотвращения потенциального вторжения России не рассматривается. Он также заявил, что в пятницу сообщит о возможной встрече представителей США и стран НАТО с представителями России.
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