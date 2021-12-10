Путин заверил Байдена, что "не собирается продолжать эскалацию" против Украины – Зеленский

Президент Владимир Зеленский сказал, что, по словам президента США Джо Байдена, глава РФ Владимир Путин заверил США и весь мир, что "не собирается продолжать эскалацию" против Украины.

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"Месседж, который я получил от президента США, что Россия заверила Соединенные Штаты и весь мир, что она не собирается продолжать эскалацию относительно территорий нашей страны. Мне кажется, что на сегодня это, пусть небольшой и неокончательный, но важный результат", – сказал Зеленский.

При этом он отверг предположение, что это было достигнуто путем компромисса.

"Ни о каких компромиссах мы не говорили. Мы говорили о том, что у нас может появиться благодаря США еще одна площадка переговоров с РФ", – сказал президент.

По его словам, это "тонкий хирургический момент" — как не потерять нормандский формат. Для Украины, отметил президент, это очень важно. Также это важно для партнеров Украины, например, для Франции, сказал Зеленский.

"Но я не исключаю и отдельный формат – прямые переговоры с президентом РФ Путиным", – сказал Зеленский, добавив, что этот формат поддерживают также европейские партнеры и США.

7 декабря 2021 года состоялись переговоры Путина с Байденом на фоне угрозы нового вторжения России в Украину. LIGA.net вела хронику этого события.

В Белом доме после переговоров заявили, что Байден ясно дал понять Путину: США и их союзники ответят решительными санкциями и другими мерами в случае военной эскалации РФ против Украины. Кремль высказал свою версию итогов переговоров.

Зеленский положительно оценивает факт переговоров.

Путин вчера заявил, что Байден во время переговоров предложил создать структуру, которая будет заниматься вопросами глобальной безопасности. Свои предложения Россия передаст американской стороне в ближайшее время.

Байден сказал, что размещение американских войск на территории Украины для предотвращения потенциального вторжения России не рассматривается. Он также заявил, что в пятницу сообщит о возможной встрече представителей США и стран НАТО с представителями России.

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Вадим Ребрина

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