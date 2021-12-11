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Войска РФ у границ Украины. США направляют в Киев и Москву помощницу госсекретаря

Цей матеріал також доступний українською
11.12.2021, 19:16
Войска РФ у границ Украины. США направляют в Киев и Москву помощницу госсекретаря - Фото
Карен Донфрид (скриншот с видео)

Помощница госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид 13-15 декабря посетит Киев и Москву, чтобы обсудить наращивание российских войск у украинских границ и подтвердить приверженность США суверенитету Украины. Об этом сообщает пресс-служба Госдепа США.

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Согласно сообщению, в России и Украине Донфрид встретится с высокопоставленными правительственными чиновниками.

Донфрид подчеркнет, что дипломатического прогресса в прекращении конфликта на Донбассе можно добиться путем выполнения минских соглашений и переговоров в нормандском формате, сообщили в Госдепартаменте.

После визитов в Украину и РФ Донфрид отправится в Брюссель, чтобы проконсультироваться с союзниками по НАТО и партнерами по ЕС об усилиях по поиску дипломатического решения.

СПРАВКА. По данным украинской и западных разведок, сегодня численность российских военных у границ Украины составляет около 94 000. В США предполагают, что Россия может вновь атаковать Украину по трем направлениям и готовиться к длительной оккупации.

  • 7 декабря 2021 года состоялись переговоры президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина на фоне угрозы нового вторжения России в Украину. LIGA.net вела хронику этого события.
  • В Белом доме после переговоров заявили, что Байден ясно дал понять Путину: США и их союзники ответят решительными санкциями и другими мерами в случае военной эскалации РФ против Украины. Кремль изложил свою версию итогов переговоров.
  • По словам президента Владимира Зеленского, Путин заверил Байдена, что войска РФ не собираются вторгаться в Украину.
  • Путин заявил, что Байден во время переговоров предложил создать структуру, которая будет заниматься вопросами глобальной безопасности в Европе. Свои предложения Россия передаст американской стороне в ближайшее время.
  • Байден также анонсировал возможную встречу представителей США и стран НАТО с представителями России.

Читайте также: Зеленский о якобы "сливе" Украины Байденом: Никакого "слива" он не подтвердил

Вадим Ребрина
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Россия госдеп сша минские соглашения эскалация карен донфрид
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