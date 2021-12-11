Войска РФ у границ Украины. США направляют в Киев и Москву помощницу госсекретаря
Помощница госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид 13-15 декабря посетит Киев и Москву, чтобы обсудить наращивание российских войск у украинских границ и подтвердить приверженность США суверенитету Украины. Об этом сообщает пресс-служба Госдепа США.
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Согласно сообщению, в России и Украине Донфрид встретится с высокопоставленными правительственными чиновниками.
Донфрид подчеркнет, что дипломатического прогресса в прекращении конфликта на Донбассе можно добиться путем выполнения минских соглашений и переговоров в нормандском формате, сообщили в Госдепартаменте.
После визитов в Украину и РФ Донфрид отправится в Брюссель, чтобы проконсультироваться с союзниками по НАТО и партнерами по ЕС об усилиях по поиску дипломатического решения.
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