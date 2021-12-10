Зеленский о якобы "сливе" Украины Байденом: Никакого "слива" он не подтвердил

Президент Владимир Зеленский сказал, что американский лидер Джо Байден в разговоре с ним не подтвердил информацию о планировании каких-либо договоренностей с Россией без участия Украины. Об этом Зеленский сказал в интервью телеканалу 1+1.

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"Мы обсуждали детально с президентом США о сливе Украины, о каких-то закулисных договоренностях с президентом РФ без Украины, о каких-то новых условиях или старых условиях, не учитывая наш суверенитет или наше желание... О всех этих вещах мы очень детально вчера говорили", – сказал Зеленский.

В том числе, по словам Зеленского, речь шла "о нескольких документах, о которых сегодня договариваются США с Россией, некоторых платформах, на которых они могут встречаться".

"Мы даже об этом говорили детально, что на какой-либо платформе, где будет идти речь об Украине, даже если там встречаются страны НАТО или ЕС, где мы не являемся членами, в любом случае он меня заверил, что Украина будет субъектом таких платформ, будет участником такого совещания", – сказал президент.

"Поэтому никакого слива, по крайней мере в нашей беседе, Байден не подтвердил", – добавил он.

На вопрос, не предлагал ли Байден Зеленскому прямые переговоры с боевиками на Донбассе, президент ответил отрицательно. "Об этом в принципе речь не шла", – сказал Зеленский.

По его словам, он не обсуждал с Байденом возможную цену компромисса с РФ в виде невступления Украины в НАТО.

7 декабря состоялись переговоры Путина с Байденом на фоне угрозы нового вторжения России в Украину. Перед встречей Путин требовал юридических гарантий нерасширения НАТО на восток, однако Байден отказался давать какие-либо гарантии и предупредил визави о жестких издержках, которые понесет РФ, если снова решит вторгнуться в Украину. LIGA.net вела хронику этого события.

вела хронику этого события. Вместе с тем Байден заявил, что в пятницу сообщит о возможной встрече представителей США и стран НАТО с представителями России, чтобы "обсудить обеспокоенность России по поводу НАТО в целом", а также вопрос "снижения накаленности на восточном фронте".

Сегодня агентство Associated Press со ссылкой на анонимный источник, знакомый с частными переговорами по этой теме, сообщило, что чиновники Госдепа США якобы дали понять Украине: она вряд ли станет членом НАТО в ближайшие 10 лет.

В МИД РФ заявили, что Россия настаивает на конкретных сроках выработки правовых гарантий нерасширения НАТО на восток, а также на отказе от решения Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами Альянса.

Вадим Ребрина

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