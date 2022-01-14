Глава МИД Германии едет в Киев и в Москву обсуждать возобновление нормандского формата

Глава МИД Германии Анналена Бербок в начале следующей недели посетит Киев и Москву, где обсудит, в числе прочего, требования Кремля о "гарантиях безопасности", сообщает Deutsche Welle.

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17 января Бербок встретится с президентом Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой в Киеве. Затем она отправится в Москву, где на 18 января запланированы ее переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

DW пишет, что с украинской стороны информацию о визите Бербок подтвердил спикер украинского МИД Олег Николенко.

Пресс-секретарь МИД ФРГ сообщил на брифинге, что в Украине Бербок планирует обсудить усиление поддержки Украины Германией на фоне усиления агрессии со стороны России, активизацию дипломатического урегулирования российско-украинского конфликта и перспективу возобновления переговоров в нормандском формате.

10 января Бербок заявила, что Германия готова ответить России, если та будет использовать поставки газа как инструмент политического давления или расширит агрессию против Украины.

Сергей Бережной

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