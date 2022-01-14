Глава МИД Германии едет в Киев и в Москву обсуждать возобновление нормандского формата
Глава МИД Германии Анналена Бербок в начале следующей недели посетит Киев и Москву, где обсудит, в числе прочего, требования Кремля о "гарантиях безопасности", сообщает Deutsche Welle.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
17 января Бербок встретится с президентом Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой в Киеве. Затем она отправится в Москву, где на 18 января запланированы ее переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
DW пишет, что с украинской стороны информацию о визите Бербок подтвердил спикер украинского МИД Олег Николенко.
Пресс-секретарь МИД ФРГ сообщил на брифинге, что в Украине Бербок планирует обсудить усиление поддержки Украины Германией на фоне усиления агрессии со стороны России, активизацию дипломатического урегулирования российско-украинского конфликта и перспективу возобновления переговоров в нормандском формате.
- 5 января2022 года Бербок перед встречей с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявила, что общий посыл европейцев и правительства США в плане агрессии России "понятен": ее действия будут иметь "четкую цену".
- Между тем новые власти Германии, как и прежние, против продажи оружия Украине: боятся эскалации, говорят, нужна только дипломатия.
- 10 января Бербок заявила, что Германия готова ответить России, если та будет использовать поставки газа как инструмент политического давления или расширит агрессию против Украины.
Комментарии