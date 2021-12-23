Будущий преемник Меркель в ХДС поддержал поставки оружия Украине

Будущий председатель уже оппозиционного Христианско-демократического союза Германии Фридрих Мерц выступил за предоставление Украине летального оружия для самообороны на фоне продолжающейся российской агрессии. Об этом он сказал в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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Мерц заявил, что запросы Украины на летальное оружие для защиты своей территории "без сомнения законны с учетом массированного размещения войск российской армии на ее восточной границе".

Он также заявил о необходимости дать "четкий и решительный ответ Путину" на его действия - вплоть до вопроса о том, чтобы помогать Украине с получением оборонного вооружения для противостояния этой угрозе.

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СПРАВКА. Фридрих Мерц – правоцентрист, который настаивает на возвращении партии к "до-меркельскому прошлому" не только с точки зрения идеологических принципов, но и по стилю руководства. На прошлой неделе стало известно, что в борьбе за пост лидера ХДС, которым до недавнего времени была Фридрих Мерц – правоцентрист, который настаивает на возвращении партии к "до-меркельскому прошлому" не только с точки зрения идеологических принципов, но и по стилю руководства. На прошлой неделе стало известно, что в борьбе за пост лидера ХДС, которым до недавнего времени была Ангела Меркель , по итогам внутрипартийного "референдума" победил Фридрих Мерц. Он обошел по числу голосов своих соперников Норберта Реттгена и бывшего главу канцелярии Хельге Брауна. Результаты голосования должны быть утверждены на партийном съезде ХДС в январе 2022-го.

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Оксана Житнюк

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