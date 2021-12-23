Будущий преемник Меркель в ХДС поддержал поставки оружия Украине
Будущий председатель уже оппозиционного Христианско-демократического союза Германии Фридрих Мерц выступил за предоставление Украине летального оружия для самообороны на фоне продолжающейся российской агрессии. Об этом он сказал в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.
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Мерц заявил, что запросы Украины на летальное оружие для защиты своей территории "без сомнения законны с учетом массированного размещения войск российской армии на ее восточной границе".
Он также заявил о необходимости дать "четкий и решительный ответ Путину" на его действия - вплоть до вопроса о том, чтобы помогать Украине с получением оборонного вооружения для противостояния этой угрозе.
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- В феврале 2020 года Мерц говорил, что "Германия и Европа должны идти навстречу России и использовать все способы для того, чтобы точек соприкосновения стало больше". При этом он признал, что такой подход может привести к успеху, вероятно, только после окончания президентства Путина.
- Правительство Меркель было против поставок Украине летального вооружения. Украина будет общаться об оружии с новым немецким правительством во главе с Олафом Шольцем, заверил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
- Министр обороны Алексей Резников обвинил Германию в блокировании поставок оружия Украине через НАТО, несмотря на предупреждения США о возможном новом вторжении России.
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