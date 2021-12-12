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Германия блокировала закупку оружия через НАТО для Украины – Резников

Цей матеріал також доступний українською
12.12.2021, 22:01
Германия блокировала закупку оружия через НАТО для Украины – Резников - Фото
Алексей Резников (Фото: пресс-служба Минобороны)

Министр обороны Алексей Резников обвинил Германию в блокировании поставок оружия Украине через НАТО, несмотря на предупреждения США о возможном новом вторжении России. Об этом сообщает Financial Times.

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Резников заявил, что Берлин в прошлом месяце наложил вето на закупку Украиной антидроновых ружей и антиснайперских систем через натовское агентство по закупкам. Однако впоследствии Германия смягчила позицию по первому пункту, сочтя это оружия нелетальным.

"Они все еще строят газопровод Северный поток-2 и в то же время блокируют наше оборонительное вооружение. Это очень несправедливо", – сказал Резников.

В связи с блокировкой Германией закупок летального оборудования – позицией, занятой правительством экс-канцлера Ангелы Меркель, – Резников сказал, что Украина будет стремиться покупать оружие посредством двусторонних соглашений с союзниками – США, Великобританией, Литвой и Францией.

Как уточняет издание, позиция нового правительства Германии во главе с канцлером Олафом Шольцем пока неизвестна. Минэкономики Германии, которое отвечает за утверждение экспорта оружия или наложение вето, отказалось от комментариев, как и канцелярия Германии.

Резников также сказал, что он "оптимистично настроен" по поводу получения ракет и другого оборонительного вооружения от США и других западных партнеров после переговоров с коллегами.

Читайте также: Нам не нужны солдаты США и Канады на войне, мы сами будем драться; нужно оружие – Резников

  • 8 декабря Пентагон анонсировал, что в течение недели США отправят Украине последнюю партию из ранее одобренного президентом Джо Байденом пакета помощи в сфере безопасности. Поставка включает стрелковое оружие и боеприпасы. 
  • 9 декабря Резников сообщил, что Украина закупила у НАТО антидроновые ружья для борьбы с российскими беспилотниками: в течение этого месяца Украина получит первую партию – 10 ружей литовского производства.

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Оксана Житнюк
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Алексей Резников оружие нато вето вооружение агрессия рф
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