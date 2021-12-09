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Украина может использовать Javelin для самообороны по всей стране – Пентагон

Цей матеріал також доступний українською
09.12.2021, 12:28
Украина может использовать Javelin для самообороны по всей стране – Пентагон - Фото
Джон Кирби (скриншот видео Пентагона)

Украина может использовать американские противотанковые ракетные комплексы Javelin везде на своей территории в целях самообороны. Об этом заявил спикер Пентагона Джон Кирби, передает пресс-служба ведомства.

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Кирби анонсировал на брифинге отправку в Украину вооружения на этой неделе и напомнил, что в прошлых партиях были поставки Javelin, которые уже состоят на вооружении украинской армии.

"Мы ожидаем, что Javelin будут использоваться в режиме самообороны и в целях самообороны… Нет никаких географических ограничений на то, где они могут быть использованы внутри Украины. Мы ожидаем, что они будут использовать их ответственно и в целях самообороны", – заявил он.

СПРАВКА. Javelin – американский переносной противотанковый ракетный комплекс, принят на вооружение в 1996 году, успешно применялся в Ираке.

"Джавелины" предназначены для поражения бронетехники и низколетящих целей: вертолетов, беспилотников и заходящих на посадку винтомоторных самолетов.

Глава ГУР Кирилл Буданов и глава подкомитета Верховной Рады по вопросам оборонной промышленности Игорь Копытин (Слуга народа) заявляли, что Украина применяла Javelin в бою на Донбассе. Однако в штабе операции объединенных сил это отрицают.

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Марк Сировой
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пентагон армия Украины Джавелин ВСУ вооружение Javelin военная помощь джон кирби
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