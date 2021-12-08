На этой неделе США отправят Украине партию огнестрельного оружия и боеприпасов – Пентагон

На этой неделе США отправят Украине последнюю партию из ранее одобренного президентом Джо Байденом пакета помощи в сфере безопасности. Партия включает стрелковое оружие и боеприпасы. Об этом на брифинге в Пентагоне сообщил пресс-секретарь Минобороны США Джон Кирби.

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Он напомнил, что в августе президент Джо Байден одобрил пакет военной помощи Украине на 60 млн долларов.

"Вы знаете, что президент Байден одобрил пакет оборонной помощи на 60 миллионов долларов. Финальная часть этого пакета должна быть доставлена в Украину на этой неделе", – сказал Кирби.

По его словам, эта последняя часть помощи включает в себя "стрелковое оружие и боеприпасы".

7 декабря состоялись переговоры Путина с Байденом на фоне угрозы нового вторжения России в Украину. LIGA.net вела хронику этого события.

вела хронику этого события. В Белом доме после переговоров заявили, что Байден ясно дал понять Путину: США и их союзники ответят решительными санкциями и другими мерами в случае военной эскалации РФ против Украины. Кремль высказал свою версию итогов переговоров.

Вчера комитеты Палаты представителей и Сената США по вооруженным силам выпустили компромиссную версию оборонного бюджета на 2022 год, который включает 300 миллионов долларов для инициативы по содействию безопасности Украины (USAI). Изначально планировалось выделить 250 миллионов долларов.

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Вадим Ребрина

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