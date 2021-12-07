В проекте оборонного бюджета США нет санкций против Северного потока-2, но есть помощь ВСУ

Комитеты Палаты представителей и Сената США по вооруженным силам выпустили компромиссную версию оборонного бюджета на 2022 год, в которую не вошли санкции против Северного потока-2 и окружения президента РФ Владимира Путина, но вошли увеличенная помощь Украине в сфере безопасности и финансирование европейской инициативы сдерживания России. Об этом говорится в тексте документа.

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Проект оборонного бюджета США включает 300 миллионов долларов для инициативы по содействию безопасности Украины (USAI), которые пойдут на поддержку и помощь Вооруженным силам Украины. Изначально планировалось выделить 250 миллионов долларов.

4 миллиарда долларов США планируют выделить на Европейскую инициативу сдерживания (EDI), цель которой – сдерживание агрессии РФ. Финансирование этой программы также увеличено на 569,8 млн долларов по сравнению с изначальным запросом в размере 3,43 миллиарда долларов.

В сентябре комитет Палаты представителей одобрил две поправки, касающиеся Северного потока-2. В первой говорилось, что президент США обязан ввести санкции против всех компаний и лиц, причастных к планированию и строительству трубопровода и его вводу в эксплуатацию. Вторая обязывала глав Пентагона и Госдепартамента представить детальный отчет о том, какие финансовые преимущества получит Россия в результате запуска газопровода и какие риски проект представляет для Украины, европейских партнеров и НАТО, сообщает Голос Америки.

В компромиссном тексте бюджета отсутствуют санкции против Северного потока-2.

Вместе с тем, замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, выступая сегодня на слушаниях в комитете сената США по иностранным делам, заявила, что Вашингтон ожидает остановки Северного потока-2 в случае, если Россия совершит вторжение в Украину.

Еще одна поправка касалась персональных санкций против 35 российских чиновников, бизнесменов и сотрудников СМИ из окружения Путина. В списке фигурировали премьер-министр РФ Михаил Мишустин, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, олигархи Роман Абрамович и Олег Дерипаска, глава Газпрома Алексей Миллер и др.

В компромиссном тексте оборонного бюджета США на 2022 год также отсутствует упоминание об этих санкциях.

Теперь документ должны одобрить обе палаты американского парламента, а затем направить его на подпись президенту Джо Байдену.

Вадим Ребрина

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