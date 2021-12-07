Нам не нужны солдаты США и Канады на войне, мы сами будем драться; нужно оружие – Резников

Украине не нужны на войне против агрессии России боевые подразделения мировых держав – только современное оружие и помощь в модернизации тех вооружений, которые уже есть в наличии у ВСУ. Об этом министр обороны Алексей Резников заявил в интервью CNN.

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"Нам не нужны американские или канадские солдаты, которые бы сражались здесь за Украину. Мы будем сражаться сами, но нам необходима модернизация вооружений, (возможности для ведения) электронной войны, и так далее", – сказал он.

Когда интервьюер спросил, нет ли у Украины опасений, что такая помощь от США и НАТО может спровоцировать Кремль на вторжение, Резников ответил: "Идея не провоцировать Россию не работает".

"Я уверен в этом, – сказал он и на уточняющий вопрос "Почему?" добавил: – Потому что Грузия, Солсбери, Крым".

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По мнению главы Минобороны, нужна согласованная позиция союзников, что "мы – партнеры Украины, мы поможем ей всеми возможными способами".

"И Кремль, услышав это, поймет и остановится?" – спросил журналист.

"Уверен в этом", – подытожил Резников.

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Евгений Пилипенко

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