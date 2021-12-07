UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Нам не нужны солдаты США и Канады на войне, мы сами будем драться; нужно оружие – Резников

Цей матеріал також доступний українською
07.12.2021, 09:32
Нам не нужны солдаты США и Канады на войне, мы сами будем драться; нужно оружие – Резников - Фото
Алексей Резников (скриншот из видеозаписи CNN)

Украине не нужны на войне против агрессии России боевые подразделения мировых держав – только современное оружие и помощь в модернизации тех вооружений, которые уже есть в наличии у ВСУ. Об этом министр обороны Алексей Резников заявил в интервью CNN.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Нам не нужны американские или канадские солдаты, которые бы сражались здесь за Украину. Мы будем сражаться сами, но нам необходима модернизация вооружений, (возможности для ведения) электронной войны, и так далее", – сказал он.

Когда интервьюер спросил, нет ли у Украины опасений, что такая помощь от США и НАТО может спровоцировать Кремль на вторжение, Резников ответил: "Идея не провоцировать Россию не работает".

"Я уверен в этом, – сказал он и на уточняющий вопрос "Почему?" добавил: – Потому что Грузия, Солсбери, Крым".

Читайте также: Украина запросила у США часть "афганского вооружения" – FP

По мнению главы Минобороны, нужна согласованная позиция союзников, что "мы – партнеры Украины, мы поможем ей всеми возможными способами".

"И Кремль, услышав это, поймет и остановится?" – спросил журналист.

"Уверен в этом", – подытожил Резников.

Смотрите видео: Мэр Полтавы повторил клише роспропаганды и заявил о "войне США с РФ в Украине"

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
агрессия России Алексей Резников война оружие вооружения вторжение сдерживание
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Графічний дизайнер (рівень middle)
Киев ЛІГА.net
Кореспондент (напрямок: економіка бізнес і фінанси)
Киев ЛІГА.net
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 