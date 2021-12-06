Мэр Полтавы повторил клише роспропаганды и заявил о "войне США с РФ в Украине" – видео

Мэр Полтавы Александр Мамай повторил российскую пропаганду о "внешнем управлении" и "братоубийственной войне" на Донбассе, а также сказал, что в Украине "воюют США и РФ". Такое заявление он сделал в эфире пророссийского канала НАШ.

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Мамай заявил, что "много общался с жителями города и все больше убеждается", что "на нашей территории воюют две сверхдержавы – США и Россия". Интервьюер тут же поддержал мэра в этом, а тот добавил, что "идут брат на брата и так далее".

Кроме того, Мамай утверждал, что учащиеся на военных кафедрах говорили ему: "Никто не хочет, чтобы нами управляли ни с запада, ни с востока, все хотят, чтобы нами управлял украинец".

После этой фразы мэра интервьюер повторил клише российской пропаганды о "внешнем управлении" Украиной.

СПРАВКА. В 2014 году Россия оккупировала Крым и часть Донбасса, которую фактически контролирует через своих прокси и гибридную армию боевиков до сих пор. Необъявленная война РФ против Украины длится восьмой год. Канал НАШ принадлежал семье пророссийского политика Евгения Мураева, который в частности 16 января 2014-го голосовал за "диктаторские законы", называл Революцию достоинства "госпереворотом", а российско-украинскую войну на Донбассе – "гражданским конфликтом". В октябре 2021-го Мураев утверждал, что "передал канал трудовому коллективу". Мамай впервые был избран мэром Полтавы в 2010 году, в 2012-м вступил в Партию регионов. В начале Евромайдана в декабре 2013-го призывал граждан не следовать радикальным призывам и настаивал на легитимности президентства Виктора Януковича. В феврале 2014-го он "осудил действия Януковича" и сказал, что вышел из Партии регионов 1,5 года назад.

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Марк Сировой

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