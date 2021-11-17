Донбасс. Нардеп Слуги народа предложил вести переговоры с боевиками

Депутат фракции Слуга народа Сергей Демченко предложил вести переговоры по Донбассу с боевиками. Соответствующее заявление он сделал в эфире канала НАШ.

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В студии обсуждали решение конфликта на Донбассе. Демченко считает, что надо разговаривать с людьми, "которые на месте являются властью в скобках или без – фактической властью".

По мнению Демченко, на переговорах также должен присутствовать президент России Владимир Путин, поскольку "от него непосредственно зависит решение конфликта".

Депутат также говорил, что выступает за мир через "договоренности с кем угодно, но ни о чем угодно". По его словам, на переговорах нельзя уступить территорией, гражданами и государственностью.

Кроме того, он считает правильным, что и. о. канцлера Германии Ангела Меркель обсудила вопрос мигрантов у границ ЕС с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. По мнению Демченко, Лукашенко "олицетворяет власть реальную, фактическую".

СПРАВКА. В 2014 году Россия оккупировала Крым и часть Донбасса, которую фактически контролирует через своих прокси и гибридную армию боевиков до сих пор. Необъявленная война РФ против Украины длится восьмой год. Сергей Демченко – адвокат, депутат Слуги народа, избран по 219 округу в Днепре. В 2015 году защищал в суде Андрея Портнова – замглавы Администрации президента при Викторе Януковиче. Рух ЧЕСНО пишет, что в марте 2020-го Демченко вносил законопроект о запрете митингов возле судов, а в сентябре 2020-го – участвовал в международной конференции по "отбеливанию" скандального главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка.

Марк Сировой

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