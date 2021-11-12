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Слідство.інфо: Вовк и команда Зеленского "сбили" главу Совета судей в 2019-м – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
12.11.2021, 12:19
Павел Вовк (Фото: личная Facebook-страница судьи)
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Журналисты Слідство.інфо утверждают, что в 2019 году глава Окружного админсуда Киева Павел Вовк и члены команды президента Владимира Зеленского добились отставки главы Совета судей Олега Ткачука. Расследование с якобы аудиозаписями из кабинета Вовка опубликовано на сайте издания. LIGA.net писала об отставке Ткачука в тексте об Андрее Портнове, замглавы Администрации президента при Викторе Януковиче

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Слідство.інфо утверждают, что Вовк планировал добиться увольнения Ткачука летом 2019-го – когда все уйдут в отпуска. Он якобы спрашивал в разговоре с замглавы Совета судей Вадимом Бутенко, "когда власть захватывать будем", а тот отвечал – что "ждет отмашки".

По данным расследователей, сперва Вовк якобы хотел, чтобы именно Бутенко возглавил Совет судей. Слідство.інфо пишет, что на пленках слышно: глава ОАСК и Портнов якобы координировали встречу Бутенко на Банковой с Русланом Рябошапкой, на тот момент замглавы офиса Зеленского.

Через несколько дней после этой встречи глава Совета судей Ткачук заявил о давлении со стороны Банковой, в частности Рябошапки. Сам Рябошапка это заявление опроверг и сказал, что Ткачук должен ответить за свои слова в суде. Вовк же якобы продолжал обсуждать увольнение Ткачука, пишут журналисты.

"Богдан (вероятно, на тот момент глава Администрации президента, – ред.) имеет откуда-то информацию, что через неделю вы будете делать заседание Рады (судей, – ред.) и вы его (Ткачука, – ред.) уберете... Надо к этому готовиться, он сказал: надо его убрать, потому что он некрасиво по отношению к Рябошапке выступил", – якобы говорит на пленках Вовк.

Собеседник отвечал, что заседание запланировано "на пятое". Вовк же якобы ему говорил, что назначать Бутенко главой Совета судей больше не планируют, а было решено найти компромиссную кандидатуру.

5 июля 2019-го Ткачук сложил полномочия главы Совета судей и объяснил Слідство.інфо, что "не мог бороться против всех". В тот же день новым главой Совета судей избрали Богдана Монича, а Бутенко остался на должности замглавы.

После этого Вовк якобы говорил, что Моничу передали требование "не подымать вопрос ОАСК, никакого внешнего управления, никаких проверок". После вступления Монича в должность Совет судей выступал в защиту ОАСК, критиковал законопроект Зеленского о ликвидации этого суда, а также "фактически блокировал судебную реформу", отмечают журналисты.

Один из фигурантов расследования, Вадим Бутенко, в комментарии Слідство.інфо отрицал утверждение, что Вовк, Портнов и Банковая могли влиять на Совет судей, в частности на отставку Ткачука.

LIGA.net также обратилась за комментариями к Моничу, в ОАСК и Офис президента.  

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Марк Сировой
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