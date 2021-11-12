Журналисты Слідство.інфо утверждают, что в 2019 году глава Окружного админсуда Киева Павел Вовк и члены команды президента Владимира Зеленского добились отставки главы Совета судей Олега Ткачука. Расследование с якобы аудиозаписями из кабинета Вовка опубликовано на сайте издания. LIGA.net писала об отставке Ткачука в тексте об Андрее Портнове, замглавы Администрации президента при Викторе Януковиче.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Слідство.інфо утверждают, что Вовк планировал добиться увольнения Ткачука летом 2019-го – когда все уйдут в отпуска. Он якобы спрашивал в разговоре с замглавы Совета судей Вадимом Бутенко, "когда власть захватывать будем", а тот отвечал – что "ждет отмашки".

По данным расследователей, сперва Вовк якобы хотел, чтобы именно Бутенко возглавил Совет судей. Слідство.інфо пишет, что на пленках слышно: глава ОАСК и Портнов якобы координировали встречу Бутенко на Банковой с Русланом Рябошапкой, на тот момент замглавы офиса Зеленского.

Через несколько дней после этой встречи глава Совета судей Ткачук заявил о давлении со стороны Банковой, в частности Рябошапки. Сам Рябошапка это заявление опроверг и сказал, что Ткачук должен ответить за свои слова в суде. Вовк же якобы продолжал обсуждать увольнение Ткачука, пишут журналисты.

"Богдан (вероятно, на тот момент глава Администрации президента, – ред.) имеет откуда-то информацию, что через неделю вы будете делать заседание Рады (судей, – ред.) и вы его (Ткачука, – ред.) уберете... Надо к этому готовиться, он сказал: надо его убрать, потому что он некрасиво по отношению к Рябошапке выступил", – якобы говорит на пленках Вовк.

Собеседник отвечал, что заседание запланировано "на пятое". Вовк же якобы ему говорил, что назначать Бутенко главой Совета судей больше не планируют, а было решено найти компромиссную кандидатуру.

5 июля 2019-го Ткачук сложил полномочия главы Совета судей и объяснил Слідство.інфо, что "не мог бороться против всех". В тот же день новым главой Совета судей избрали Богдана Монича, а Бутенко остался на должности замглавы.

После этого Вовк якобы говорил, что Моничу передали требование "не подымать вопрос ОАСК, никакого внешнего управления, никаких проверок". После вступления Монича в должность Совет судей выступал в защиту ОАСК, критиковал законопроект Зеленского о ликвидации этого суда, а также "фактически блокировал судебную реформу", отмечают журналисты.

Один из фигурантов расследования, Вадим Бутенко, в комментарии Слідство.інфо отрицал утверждение, что Вовк, Портнов и Банковая могли влиять на Совет судей, в частности на отставку Ткачука.

LIGA.net также обратилась за комментариями к Моничу, в ОАСК и Офис президента.

7 июля 2020 года НАБУ сообщило о вручении подозрений Вовку и ряду его коллег из ОАСК. По версии следствия, они создали преступную группу для захвата госвласти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей и Высшим советом правосудия. НАБУ опубликовало записи телефонных разговоров из материалов дела. Вовк неоднократно отрицал заявления следствия.

17 марта 2021-го НАБУ завершило расследование дела ОАСК и открыло материалы для ознакомления подозреваемым перед передачей обвинительного акта в суд. Судьям ограничили время на ознакомление с материалами, с 15 июня 2022 года они будут считаться ознакомленными, а обвинительный акт можно будет направить в суд.

13 апреля 2021 года Зеленский внес в Раду неотложный законопроект о ликвидации ОАСК. Его приветствовали послы G7, но на сегодня законопроект Радой так и не принят.

Читайте также: Павел Вовк и тайная комната. Как устроена "империя зла" ОАСК: почти детектив

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.