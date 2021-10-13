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Судьям ОАСК ограничили срок ознакомления с материалами дела о захвате власти – ЦПК

Цей матеріал також доступний українською
13.10.2021, 17:41
Судьям ОАСК ограничили срок ознакомления с материалами дела о захвате власти – ЦПК - Фото
Павел Вовк (скриншот из видео интервью с Гордоном)

Судьям Окружного админсуда Киева, которые фигурируют в деле о попытке захвата власти, ограничили время на ознакомление с материалами следствия. Об этом сообщает в Telegram Центр противодействия коррупции.

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Следственная судья ВАКС Оксана Олейник ограничила сроки на ознакомление с материалами по делу о возможном захвате власти судьями ОАСК – подозреваемым и адвокатам дали восемь месяцев. Постановление окончательное и обжалованию не подлежит.

С 15 июня 2022 года они будут считаться ознакомленными с материалами дела и его можно будет направить в суд.

Как отмечается, в деле 220 томов и аудиозаписи разговоров судей.

Детектив сообщил во время заседания, что большинство подозреваемых и защитников умышленно затягивают ознакомление с материалами дела. Например, подозреваемый глава ОАСК Павел Вовк и его заместитель Евгений Аблов более чем за шесть месяцев так и не смогли начать ознакомление.

Судьям ОАСК ограничили срок ознакомления с материалами дела о захвате власти – ЦПК

Читайте также: Павел Вовк и тайная комната. Как устроена "империя зла" ОАСК: почти детектив

Наталия Медведева
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