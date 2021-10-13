Судьям ОАСК ограничили срок ознакомления с материалами дела о захвате власти – ЦПК

Судьям Окружного админсуда Киева, которые фигурируют в деле о попытке захвата власти, ограничили время на ознакомление с материалами следствия. Об этом сообщает в Telegram Центр противодействия коррупции.

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Следственная судья ВАКС Оксана Олейник ограничила сроки на ознакомление с материалами по делу о возможном захвате власти судьями ОАСК – подозреваемым и адвокатам дали восемь месяцев. Постановление окончательное и обжалованию не подлежит.

С 15 июня 2022 года они будут считаться ознакомленными с материалами дела и его можно будет направить в суд.

Как отмечается, в деле 220 томов и аудиозаписи разговоров судей.

Детектив сообщил во время заседания, что большинство подозреваемых и защитников умышленно затягивают ознакомление с материалами дела. Например, подозреваемый глава ОАСК Павел Вовк и его заместитель Евгений Аблов более чем за шесть месяцев так и не смогли начать ознакомление.

7 июля 2020 года НАБУ сообщило о вручении подозрений главе ОАСК и ряду его коллег. По версии следствия, они создали преступную группу для захвата госвласти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей и Высшим советом правосудия. НАБУ опубликовало записи телефонных разговоров из материалов дела.

17 марта 2021-го НАБУ завершило дело о попытке захвата государственной власти судьями ОАСК и открыло материалы.

29 сентября ВАКС оштрафовал руководителя ОАСК Павла Вовка за неявку в суд.

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Наталия Медведева

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