Сегодня, 17 марта, Национальное антикоррупционное бюро завершило дело о попытке захвата государственной власти судьями Окружного административного суда Киева. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
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Как отмечается, завершено расследование фактов совершения попыток захвата государственной власти, препятствования работе Высшей квалификационной комиссии судей (ВККСУ), а также участия в преступной организации и злоупотребления влиянием главой и судьями ОАСК в сговоре с рядом других лиц.
НАБУ открыло подозреваемым материалы следствия для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд.
Как сообщается, среди подозреваемых глава ОАСК Павел Вовк, два его заместителя, четыре судьи ОАСК, председатель Государственной судебной администрации Зеновий Холоднюк, два адвоката и еще один человек.
По версии следствия, эти 11 подозреваемых действовали в рамках преступной организации во главе с председателем ОАСК, которая имела целью захват государственной власти путем установления контроля над ВККСУ, Высшим советом правосудия и создании искусственных препятствий в их работе.
По версии следствия, фактически указанная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических элит и бизнес кругов.
НАБУ опубликовало видео с рассекреченными материалами следственных действий, раскрывающими детали преступления.
Как отмечается, детективы НАБУ расследовали это дело с июля 2020 года, после передачи материалов от СБУ.
В Бюро подчеркивают, что НАБУ и САП настаивали на необходимости продления сроков расследования, которые завершались 17 марта, поскольку в рамках дела еще не поступили все результаты экспертиз, а другие необходимые следственные действия не осуществлены в полном объеме. Это связано с тем, что объем задокументированных аудиозаписей из кабинетов судей ОАСК составляет более 16 000 часов. При этом, председатель и судьи ОАСК неоднократно уклонялись от органа досудебного расследования, нарушали процессуальные обязанности, чем фактически препятствовали завершению расследования.
- 7 июля 2020 года НАБУ сообщило о вручении подозрений главе ОАСК Павлу Вовку и ряду его коллег. По версии следствия, они создали преступную группу для захвата госвласти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей и Высшим советом правосудия. НАБУ опубликовало записи телефонных разговоров из материалов дела.
- 3 ноября НАБУ объявило Вовка в розыск, а 24 декабря детективы пытались вручить повестку в суд убегающему от них главе ОАСК.
- 3 февраля 2021-го Высший антикоррупционный суд разрешил принудительный привод Вовка на судебное заседание. Однако 8 февраля его не нашли и не смогли доставить в суд. 16 февраля Вовка снова не смогли найти.
- 15 марта в ВАКС приостановили рассмотрение дела главы ОАСК – Вовк опять не явился.
- 17 марта следственный судья ВАКС Андрей Бицюк отказал НАБУ и САП в продлении сроков расследования дела судей ОАСК.
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