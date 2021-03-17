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НАБУ завершило дело о попытке захвата власти судьями ОАСК и открыло материалы: видео видео

17.03.2021, 22:27
Павел Вовк (Фото с личной страницы в Facebook)
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Сегодня, 17 марта, Национальное антикоррупционное бюро завершило дело о попытке захвата государственной власти судьями Окружного административного суда Киева. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

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Как отмечается, завершено расследование фактов совершения попыток захвата государственной власти, препятствования работе Высшей квалификационной комиссии судей (ВККСУ), а также участия в преступной организации и злоупотребления влиянием главой и судьями ОАСК в сговоре с рядом других лиц. 

НАБУ открыло подозреваемым материалы следствия для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд.

Как сообщается, среди подозреваемых глава ОАСК Павел Вовк, два его заместителя, четыре судьи ОАСК, председатель Государственной судебной администрации Зеновий Холоднюк, два адвоката и еще один человек.

По версии следствия, эти 11 подозреваемых действовали в рамках преступной организации во главе с председателем ОАСК, которая имела целью захват государственной власти путем установления контроля над ВККСУ, Высшим советом правосудия и создании искусственных препятствий в их работе.

По версии следствия, фактически указанная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических элит и бизнес кругов.

НАБУ опубликовало видео с рассекреченными материалами следственных действий, раскрывающими детали преступления.

Как отмечается, детективы НАБУ расследовали это дело с июля 2020 года, после передачи материалов от СБУ.

В Бюро подчеркивают, что НАБУ и САП настаивали на необходимости продления сроков расследования, которые завершались 17 марта, поскольку в рамках дела еще не поступили все результаты экспертиз, а другие необходимые следственные действия не осуществлены в полном объеме. Это связано с тем, что объем задокументированных аудиозаписей из кабинетов судей ОАСК составляет более 16 000 часов. При этом, председатель и судьи ОАСК неоднократно уклонялись от органа досудебного расследования, нарушали процессуальные обязанности, чем фактически препятствовали завершению расследования.

Наталия Медведева
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ОАСК набу Зеновий Холоднюк пленки ОАСК
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