Дело ОАСК. Высший антикорсуд разрешил принудительно доставить Вовка на судебное заседание

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) разрешил принудительный привод на судебное заседание главы Окружного админсуда Киева (ОАСК) Павла Вовка. Об этом сообщили LIGA.net в пресс-службе ВАКС.

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"Наш следственный судья разрешил принудительный привод главы ОАСК", – сообщили в пресс-службе.

Других деталей там пока назвать не смогли, поскольку еще не видели текста решения.

По данным Центра противодействия коррупции, ходатайство о принудительном приводе со второй попытки удовлетворил судья Андрей Бицюк. Ранее на него открывали дисциплинарное дело по жалобам адвокатов судей ОАСК.

В ЦПК также говорят, что в законодательстве нет запрета на принудительный привод судьи. Для этого нужно было лишь соответствующее решение суда первой инстанции, которое сегодня и было вынесено.

17 июля 2020 года НАБУ сообщило о вручении подозрений главе ОАСК Вовку и еще ряду его коллег. По версии следствия, они создали преступную группу для захвата госвласти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей и Высшим советом правосудия. НАБУ опубликовало записи телефонных разговоров из материалов дела.

3 ноября НАБУ объявило Вовка в розыск, а 24 декабря детективы пытались вручить повестку в суд убегающему от них главе ОАСК.

5 января 2021 года ВАКС отказал в принудительном приводе Вовка в суд. Позже в суде объяснили свое решение - не было доказательств вручения повестки о вызове.

В начале февраля детективы НАБУ попытались вручить Вовку ходатайство об отстранении с должности, теперь уже в лифте.

Марк Сировой

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