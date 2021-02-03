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Дело ОАСК. Высший антикорсуд разрешил принудительно доставить Вовка на судебное заседание

03.02.2021, 15:25
Дело ОАСК. Высший антикорсуд разрешил принудительно доставить Вовка на судебное заседание - Фото
Павел Вовк (скриншот из видео интервью с Гордоном)

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) разрешил принудительный привод на судебное заседание главы Окружного админсуда Киева (ОАСК) Павла Вовка. Об этом сообщили LIGA.net в пресс-службе ВАКС.

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"Наш следственный судья разрешил принудительный привод главы ОАСК", – сообщили в пресс-службе.

Других деталей там пока назвать не смогли, поскольку еще не видели текста решения.

По данным Центра противодействия коррупции, ходатайство о принудительном приводе со второй попытки удовлетворил судья Андрей Бицюк. Ранее на него открывали дисциплинарное дело по жалобам адвокатов судей ОАСК.

В ЦПК также говорят, что в законодательстве нет запрета на принудительный привод судьи. Для этого нужно было лишь соответствующее решение суда первой инстанции, которое сегодня и было вынесено.

  • 17 июля 2020 года НАБУ сообщило о вручении подозрений главе ОАСК Вовку и еще ряду его коллег. По версии следствия, они создали преступную группу для захвата госвласти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей и Высшим советом правосудия. НАБУ опубликовало записи телефонных разговоров из материалов дела. 
  • 3 ноября НАБУ объявило Вовка в розыск, а 24 декабря детективы пытались вручить повестку в суд убегающему от них главе ОАСК. 
  • 5 января 2021 года ВАКС отказал в принудительном приводе Вовка в суд. Позже в суде объяснили свое решение - не было доказательств вручения повестки о вызове.
  • В начале февраля детективы НАБУ попытались вручить Вовку ходатайство об отстранении с должности, теперь уже в лифте.
Марк Сировой
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